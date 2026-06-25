En medio de la cobertura de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, Pampita protagonizó un desopilante momento en Mundial Mundial, el stream que comparte con Andy Kusnetzoff, al hacer una inesperada broma sobre sus dos matrimonios.

Todo comenzó cuando el conductor la vio con un vaso en la mano y le preguntó: “¿Pampita se va a tomar un mojito?”. La modelo, que es abstemia, respondió sin dudar: “No, no tomo alcohol. Tomo solo limonada”.

Sorprendido, Cayetano quiso saber más sobre esa decisión y le consultó: “¿Nunca tomaste alcohol? ¿Nunca te emborrachaste?”. Entonces, Sol Rivas intervino con humor y comentó: “Por eso es linda como es”.

Carolina Ardohain reafirmó su postura y aseguró: “No, nunca probé ningún tipo de alcohol”. Ante esa respuesta, Andy Kusnetzoff recordó haberla visto en numerosos brindis y le señaló: “Te vi en mil brindis con gente importante en Fin de Año”.

Lejos de contradecirlo, Pampita aclaró: “No, he tomado cervezas sin alcohol”.

Pampita lanzó un inesperado comentario sobre sus casamientos fallidos. Video de DGO

Pampita lanzó un inesperado comentario sobre sus casamientos fallidos

Fue entonces cuando Cayetano llevó la conversación hacia un terreno más personal y le preguntó: “¿En tus casamientos?”. La consulta dio pie a una de las frases más comentadas del programa.

Con una sonrisa y sin perder el sentido del humor, Pampita respondió: “Siempre brindé sin alcohol. Capaz por eso fue que me fue como me fue”.

La ocurrencia provocó las risas de todos los presentes en el estudio y rápidamente se volvió uno de los momentos más divertidos de la emisión.

Cabe recordar que Carolina Ardohain se casó con Martín Barrantes en 2002 y volvió a pasar por el altar en 2019 con Roberto García Moritán, padre de su hija Anita. Por su parte, con Benjamín Vicuña mantuvo una relación de diez años y tuvo cuatro hijos, aunque nunca llegaron a casarse.