Carolina “Pampita” Ardohain volvió a demostrar que vive los partidos de la Selección Argentina con la misma intensidad que cualquier hincha.

En la previa del esperado cruce entre Argentina y Austria, la modelo habló con Telefe sobre la emoción que genera el Mundial 2026 y protagonizó un divertido momento cuando le pidieron que revelara su pronóstico para el encuentro.

Fiel a las cábalas que suelen acompañar a los fanáticos del fútbol, la modelo prefirió guardarse un dato clave y sorprendió con su respuesta al ser consultada por Sofi Martínez sobre qué resultado vislumbra: “No, no eso no lo digo. Te lo digo por privado después”, sentenció, antes de decirle a la cronista en el pido lo que sospecha que puede suceder.

Además, Pampita resaltó una de las postales más características de los festejos argentinos: “A veces te abrazás con el de al lado, aunque no lo hayas visto en tu vida. Pasás a ser tu mejor amigo en dos segundos”.

Foto: Captura (Telefe)

“Nosotros somos muy de tocar, ¿viste? Como que te abrazás y quedás ahí“, agregó. Y cerró: ”No sé, tenemos algo muy lindo entre nosotros, que es esa cosa de que no tenemos prejuicios, nos liberamos, cantamos todo”.

De esta manera, la respuesta de Carolina generó risas entre los presentes y dejó en evidencia que, cuando se trata de la Selección Argentina, prefiere no tentar a la suerte y respetar sus cábalas hasta el final.

Foto: Captura (Telefe)

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EL POLLO ÁLVAREZ REVELÓ SUS CÁBALAS PARA EL MUNDIAL 2026 Y SORPRENDIÓ: “EN TODOS LOS PARTIDOS”

El Mundial 2026 se vive con todo y las cábalas vuelven a ser protagonistas cada vez que juega la Selección Argentina. En ese clima de superstición futbolera, El Pollo Álvarez sorprendió en Puro Show al revelar sus rituales infaltables para alentar al equipo de Lionel Scaloni.

Todo surgió cuando en el programa le preguntaron por las costumbres del equipo y de otros famosos: “¿Y vos tenés alguna cábala así para cada partido?”, le consultaron al aire.

El Pollo no tardó en revelar sus rituales: “Yo tengo la cábala que uso la misma remera, misma bermuda y mismas zapatillas en todos los partidos”, detalló.

Foto: Instagram (@polloalvarez)

Entre risas, en el piso le preguntaron si la ropa se lavaba entre partido y partido. Sin dudarlo, Álvarez respondió con total sinceridad: “Sí, la lavo, la lavo”, cerró, en pleno clima mundialista.