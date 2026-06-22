El Mundial 2026 se vive con todo y las cábalas vuelven a ser protagonistas cada vez que juega la Selección Argentina. En ese clima de superstición futbolera, El Pollo Álvarez sorprendió en Puro Show al revelar sus rituales infaltables para alentar al equipo de Lionel Scaloni.

Todo surgió cuando en el programa le preguntaron por las costumbres del equipo y de otros famosos: “¿Y vos tenés alguna cábala así para cada partido?”, le consultaron al aire.

El Pollo no tardó en revelar sus rituales: “Yo tengo la cábala que uso la misma remera, misma bermuda y mismas zapatillas en todos los partidos”, detalló.

Foto: Instagram (@polloalvarez)

Entre risas, en el piso le preguntaron si la ropa se lavaba entre partido y partido. Sin dudarlo, Álvarez respondió con total sinceridad: “Sí, la lavo, la lavo”, cerró, en pleno clima mundialista.

Pollo Álvarez: “Yo tengo la cábala que uso la misma remera, misma bermuda y mismas zapatillas en todos los partidos”.

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CUÁNTO CUESTAN LAS ENTRADAS DE REVENTA PARA ARGENTINA-AUSTRIA EN DALLAS: EL PRECIO QUE CAUSÓ FUROR

El deseo de disfrutar el partido de Argentina contra Austria por la segunda fecha del grupo de la Copa Mundial de la FIFA 26™ puede costar una fortuna, sobre todo para los que se arriesgaron a viajar hasta Dallas sin tener asegurado su ticket.

Es que si bien las entradas costaban originalmente entre 100 y 800 dólares, según la ubicación, como este año la reventa está autorizada los valores para los desesperados pueden llegar a los 2.500 dólares.

Para lo cual hay un mercado considerable, ya que son muchos los argentinos, o fanáticos de Lionel Messi y de la Selección de cualquier origen, que están apostados en los alrededores del AT&T Stadium de Dallas.

Argentina's Lionel Messi (10) reacts after scoring his third goal during the World Cup Group J soccer match between Argentina and Algeria in Kansas City, Mo., Tuesday, June 16, 2026. (AP Photo/Ed Zurga)

Según los testimonios recogidos por TN, los futboleros que van con carteles blanqueando sus intenciones están dispuestos a pagar como máximo 1.000 dólares.

Aunque Pablo Brunetto, el enviado por el canal de noticas, aclaró que “cuando se acerca la hora del partido empiezan a bajar y a pedir un poquito menos”.

Es que desde el lado del vendedor, se arriesga a perder el dinero invertido, por más que negocie con la necesidad de quienes volaron desde otros países y gastaron en hoteles, comida, traslados y esperan una oferta imposible.