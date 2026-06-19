Leandro Paredes volvió a mostrar el gran amor que siente por su esposa, Camila Galante. El mediocampista de la Selección Argentina compartió un emotivo posteo en sus redes sociales para celebrar el cumpleaños de su pareja y le dedicó un mensaje que enterneció a sus seguidores.

A través de su cuenta de Instagram, el campeón del mundo publicó una serie de imágenes junto a Camila Galante y acompañó las fotografías con unas palabras cargadas de amor y emoción: “¡Feliz cumpleaños amor de mi vida! Espero y deseo que seas siempre muy pero muy feliz. Te amo con el alma hermosa”.

Leandro Paredes y Camila Galante. Foto: Instagram leoparedes20

Leandro Paredes y Camila Galante. Foto: Instagram leoparedes20

En las postales compartidas por Leandro Paredes se pueden ver algunos de los momentos más especiales e íntimos de la pareja, que mantiene una sólida relación desde hace más de 16 años. Juntos formaron una familia y son padres de tres hijos.