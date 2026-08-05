Maluma atraviesa un momento de transformación personal y artística. El 15 de mayo de 2026, el cantante colombiano lanzó su séptimo álbum de estudio, “Loco X Volver”, un trabajo que representa mucho más que un nuevo capítulo musical: es el regreso a su nombre de pila, Juan Luis, y a los sonidos que marcaron su infancia en Medellín.

En una entrevista exclusiva con Ciudad Magazine, el artista internacional habló sobre el significado de este disco, la importancia de la familia en su vida y cómo aprendió a redefinir el éxito y la pausa en medio de una carrera vertiginosa.

“LOCO X VOLVER”: UN DISCO QUE MEZCLA LO URBANO CON LA TRADICIÓN

El nuevo álbum de Maluma incluye 14 canciones que fusionan su esencia urbana con géneros tradicionales como el vallenato, la salsa, el merengue y el rap.

El artista explicó a este portal que este trabajo es un reencuentro con sus raíces y una forma de reconectar con su identidad: “Hoy me siento muy exitoso porque aprendí a darle prioridad a las cosas importantes”.

“Antes confundía el éxito con los números o con el trabajo, pero hoy entendí que el éxito va de la mano de la familia, los sueños de ese niño que uno fue y de poder irse a dormir con la conciencia tranquila. Después de varios años de carrera aprendí a cultivar ese éxito con disciplina, humor y enfoque”.

El cantante contó que el proceso de creación de este álbum implicó salir de su zona de confort y buscar algo más allá de lo tangible: “La decisión más difícil fue hacer una pausa, nadie quiere parar ni salir de su zona de confort. Tuve que buscar algo más allá de lo tangible. Pensé que tenía paz interior, pero era todo lo contrario. Había mucho caos en mi carrera”.

Maluma estrenó su nuevo álbum, Loco por volver (Foto: Instagram/@maluma).

“Tuve que detenerme, revisar todo lo que estaba pasando y tener la valentía de cambiar mi vida de una manera radical. Fue la mejor decisión que pude tomar. Me permitió deshacerme de muchas cosas negativas sin dejar de valorar todo lo que había construido durante tantos años“, confesó en el ida y vuelta.

“Hoy soy un hombre maduro. Estoy por tener a mi segundo hijo y estoy viviendo una etapa muy feliz”, expresó sobre la familia que contruyó con la arquitecta oriunda de Colombia, Susana Gómez.

LA PATERNIDAD Y EL CAMBIO DE PRIORIDADES: “CUANDO NACIÓ PARÍS, ME MOSTRÓ UN LADO MUY VULNERABLE”

El nacimiento de su hija París y la llegada de su segundo hijo marcaron un antes y un después en la vida de Maluma. “La llegada de mi hija París cambió todo. Ser un padre presente implica sacrificar muchas cosas de la carrera. Cuando nació, descubrí capacidades que no sabía que tenía. Pensaba que solo era bueno para cantar, pero me permití crecer como persona. También fue doloroso porque tuve que salir del molde que había construido durante años y empezar de cero”, relató a Ciudad.

Maluma con su pareja, Susana Gómez, y su hija, Paris (Foto: Instagram/@maluma).

El artista fue sincero sobre el impacto emocional de la paternidad: “Cuando nació París, me mostró un lado muy vulnerable. Me sentía incapaz, perdido, pero fue el inicio de una reconstrucción personal. Ahora, con mi segundo hijo en camino, siento una fuerza y una valentía renovadas. Estoy listo para estrenar una nueva faceta de mi vida”.

Maluma y Susana Gómez esperan su segundo hijo (Foto: Instagram/@maluma).

Tras ser consultado por el nombre del bebé, aclaró: “Todavía no sabemos. Lo estamos pensando”.

LA SALUD MENTAL Y EL VALOR DE LA PAUSA: EL MENSAJE PARA LA GENERACIÓN Z

En un contexto donde el ritmo de vida es cada vez más acelerado y el estrés se vuelve moneda corriente, Maluma se sumó a una nueva campaña dirigida a la Generación Z que invita a bajar el ritmo y reconectar con uno mismo a través de pequeños gestos cotidianos que ayudan a descomprimir las presiones del día a día. “La clave es actuar. Si estás estresado o ansioso, dejá de hacer lo que estás haciendo y tomá mejores decisiones. Yo no soy un iluminado. Tenía ataques de pánico, ansiedad y me sentía horrible. Necesitaba actuar”, remarcó a este portal.

Maluma habló en exclusiva (Foto: Ciudad Magazine).

El músico compartió en la entrevista exclusiva cómo logró superar la ansiedad: “Volví a mi naturaleza. Me refugié en la vegetación, el ejercicio, la buena alimentación y en construir vínculos sanos. Trabajé en mí para equilibrarme. La acción fue el factor diferencial”.

“Yo aprendí a hacer las paces con mi ansiedad y a usar esa energía para cumplir mis sueños. Cuando siento que se me desborda, vuelvo a mi centro, a la meditación, a mi familia y a las herramientas que me han ayudado estos años”. Maluma.

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