La paternidad ha dado un giro a la vida del cantante colombiano Maluma, quien asegura que “todo cambió” desde que nació su primera hija Paris el pasado marzo y que ser papá le “encanta”, según indicó en una entrevista que se publicó este martes.

“Ahora, me despierto todos los días con el deseo de conquistar el mundo. Sé que tengo que hacerlo increíblemente bien para ella”, afirmó la estrella.

El orgulloso padre asegura que ahora tiene que “liderar con el ejemplo” para su hija.

“Me acuesto todas las noches que puedo a las 9 y me levanto a las 5:30 para ir al gimnasio porque quiero estar saludable. Quiero vivir para siempre por mis hijos. Quiero hacerla sentir orgullosa de mí”, afirmó el colombiano, con millones de seguidores en sus redes.

Maluma, que ha encabezado las listas latinas de Billboard con 24 éxitos, obteniendo tres números uno en el top de álbumes latinos, anunció el pasado marzo a través de Instagram el nacimiento de su hija con su novia Susana Gómez, con quien mantiene una relación desde 2020.

Pero es consciente de que sigue teniendo una imagen de ‘chico malo’ de la que no se quiere despegar: “No es un secreto que mis fanáticas aman cuando hago mi papel de ‘dirty boy’. A mí me gusta y me divierto. Necesito esa chispa en mi vida”, dijo con franqueza.

La isla que es su refugio

El cantante habla desde las Islas Turcas y Caicos donde compró una propiedad en 2021, que se ha convertido en su refugio y adonde viaja en su propio jet. “Aquí es donde vengo para desaparecerme. Aquí, simplemente soy Juan Luis, que compra sus aguacates en el mercado local, usa siempre sandalias y sus amigos son isleños”, indicó Juan Luis Londoño Arias, que en su adolescencia dejó el fútbol -entrenaba para ser profesional- .para dedicarse a la música luego de ver a varias estrellas del reguetón.

Además de su pasión por la música, Maluma dedica tiempo a su fundación ‘El arte de los sueños’, que brinda oportunidad a jóvenes pobres en Colombia para aprender a bailar, cocinar, a cantar y a componer, unas herramientas que, según el artista, pueden cambiar la historia de los jóvenes. EFE