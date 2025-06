Después de años de expectativa, Weezer tocará por primera vez en Argentina y lo hará en el marco de su gira internacional por los 30 años de trayectoria. El concierto se realizará el 5 de noviembre en el Movistar Arena de Buenos Aires.

La preventa de entradas será exclusiva para clientes Santander American Express, el 30 de junio a las 13 hs, a través de la ticketera oficial del Movistar Arena, con la posibilidad de abonar en hasta 6 cuotas sin interés.

La venta general se habilitará el 1 de julio a las 13 hs, por el mismo canal.

Entradas Weezer en el Movistar Arena de Buenos Aires

La banda californiana se presentará en el marco de su gira “Voyage to the Blue Planet Tour".

Formada en Los Ángeles en 1992, Weezer está compuesta por Rivers Cuomo (voz y guitarra), Patrick Wilson (batería), Brian Bell (guitarra rítmica y teclados) y Scott Shriner (bajo).

Desde su debut con el mítico “Blue Album”, hasta sus propuestas más recientes como el sinfónico OK Human o el potente Van Weezer, la banda se ha reinventado constantemente sin perder su identidad.

Con más de 35 millones de discos vendidos y clásicos como “Buddy Holly”, “Island In The Sun”, “Say It Ain’t So”, “Beverly Hills” y “Hash Pipe”, el show en Argentina será un recorrido por su extensa discografía. Además, incluirá canciones de su proyecto SZNZ, compuesto por cuatro EPs inspirados en las estaciones del año.