A solo tres semanas de ser eliminado de Gran Hermano Generación Dorada, Manuel Ibero impactó en las redes sociales con su rápida transformación física.

El ex GH retomó su alimentación habitual y regresó con todo al gimnasio para recuperar el peso y la masa muscular con la que había ingresado al reality en febrero.

La tremenda transformación física de Manuel Ibero a tres semanas de salir de Gran Hermano (captura de Instagram)

“Guess who’s back (Adivina quién volvió)”, escribió Manuel en su cuenta de Instagram, donde compartió fotos luciendo su cuerpo con orgullo. En las imágenes, se lo ve frente al espejo con un torso hipermarcado, abdominales definidos y hombros voluminosos.

La tremenda transformación física de Manuel Ibero a tres semanas de salir de Gran Hermano (captura de Instagram)

La tremenda transformación física de Manuel Ibero a tres semanas de salir de Gran Hermano (captura de Instagram)

Otra toma de espalda confirma su intenso trabajo de musculación, mostrando una figura rocosa y totalmente tonificada.

La tremenda transformación física de Manuel Ibero a tres semanas de salir de Gran Hermano (captura de Instagram)

Al ver el posteo, Lola Tomaszeuski, la influencer con quien inició un romance dentro de la casa y continúa afuera, no tardó en piropearlo.

“No, bueno”, comentó Lola junto al emoji de una carita enamorada, dejando en claro su reacción ante la nueva figura de su pareja.