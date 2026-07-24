El 23 de julio, Manuel Ibero y Lola Tomaszeuski se reencontraron por primera vez fuera de la casa de Gran Hermano Generación Dorada y no ocultaron que vivieron un momento de mucha intimidad.

Como Manuel fue eliminado mientras Lola estaba de viaje, la pareja debió esperar varios días para verse lejos de las cámaras. Finalmente, el jueves ella regresó al país, él la recibió en el aeropuerto de Ezeiza y ambos se instalaron en el departamento de la influencer para disfrutar de su esperado reencuentro.

Al día siguiente, los dos estuvieron como invitados en A la Barbarossa, donde Pía Shaw aprovechó para preguntarles, sin ningún filtro, cómo había sido esa primera noche juntos.

Sin embargo, quien terminó derrapando en vivo fue Analía Franchín. “Ella quedó ardida, raspada, raspada”, lanzó, lo que llevó a Georgina Barbarossa a pedir que se expresaran con más sutileza.

Manuel Ibero y Lola Tomaszeuski hicieron el amor (Captura deTelefe)

LA PRIMERA VEZ DE MANUEL Y LOLA DE GRAN HERMANO

Pía Shaw: -Manu me dijo: “Nosotros vamos a encontrarnos. No sé a qué casa vamos a ir. Tenemos mucho para hablar”. Yo le dije: “Manu, no lo hicieron adentro de la casa”. ¿Cuánto hablaron y cuánto hicieron el amor?

Lola Tomaszeuski: -No hablamos nada.

Manuel Ibero: -No, había cosas más importantes.

Pía Shaw: -¿Durmieron abrazaditos?

Manuel Ibero: -Sí.

Pía Shaw: -¿Lo hicieron toda la noche?

Analía Franchín: -¡Basta, Pía! Estás alzada.

Pía Shaw: -No, me gusta saber.

Manuel Ibero: -Yo me fui a cenar con todos los chicos y volví tipo dos de la mañana, antes de que ella llegara. A las seis la fui a buscar...

Mariana Brey: -Estabas cansado, no podías rendir.

Manuel Ibero: -Todavía soy chico, puedo. Me la banco... Estuvimos desde las diez de la mañana, que llegamos al departamento de ella, y a las once o doce de la noche recién terminamos.

Pía Shaw: -Doce horitas. Decí algo, Ana. Tirate una de tus frases.

Analía Franchín: -Pobre ella, quedó ardida. Raspada.

Georgina Barbarossa: -Y él también.

Analía Franchín: -Raspada, raspada.

Georgina Barbarossa: -Bueno, bueno... La sutileza de esta mesa no la puedo creer. Se van al pasto.