El paso de Furia, la ex participante de Gran Hermano, por el reality español La Casa de los Gemelos terminó en escándalo. La argentina mantuvo un tenso cruce con la producción y denunció un trato discriminatorio hacia los concursantes de su país, lo que derivó en su renuncia y la de otros compatriotas.
El conflicto estalló cuando los gemelos, dueños y conductores del programa, intervinieron en la casa y, según los participantes argentinos, comenzaron a maltratarlos.
Además de Furia, Alfa y Cristian Ú también fueron blanco de las críticas y terminaron fuera del reality. La situación se agravó tras la salida de La Cuerpo, la primera en abandonar por el clima hostil.
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EL MOMENTO DE LA PELEA: FAVORITISMO Y ACUSACIONES CRUZADAS
Todo comenzó cuando Furia notó un supuesto favoritismo de la producción hacia La Falete, una de las figuras más populares del ciclo y ganadora de la edición anterior.
En una charla en la pileta, la argentina no dudó en expresar su enojo: “Esto está arreglado porque trajeron a la gorda, a esta hija de puta, y le robó el premio a mi amigo Maxi Miller. Cuando los 250 mil euros eran para los dos. Y otra vez la trajeron, cuando yo se lo ganó. ¿Entendés?”.
La discusión subió de tono y Furia lanzó duras acusaciones: “A mí no me toman de pelotuda ¿eh? Yo me voy a mi casa ahora. Así como se fue La Cuerpo, yo también me voy. ¿Ustedes se quieren quedar? A mí no me cagan, ¿eh? Que yo tengo laburo afuera”.
La tensión escaló cuando la participante española le respondió: “Tú eres una mala persona. Eres muy mala”.
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UN REALITY FUROR EN YOUTUBE Y LA POLÉMICA CON LOS ARGENTINOS
La Casa de los Gemelos es un reality español que se transmite exclusivamente por YouTube, donde suma más de 3 millones de espectadores y se convirtió en un fenómeno internacional.
El programa, que solo puede verse online, reúne a participantes de distintos países y genera debates encendidos en redes sociales. En la última emisión, cerca de dos millones de personas siguieron en vivo el momento del escándalo.
El maltrato a los argentinos y la reacción de Furia generaron un fuerte repudio entre los seguidores locales, que denunciaron discriminación y favoritismo hacia los concursantes españoles.
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