El paso de Furia, la ex participante de Gran Hermano, por el reality español La Casa de los Gemelos terminó en escándalo. La argentina mantuvo un tenso cruce con la producción y denunció un trato discriminatorio hacia los concursantes de su país, lo que derivó en su renuncia y la de otros compatriotas.

El conflicto estalló cuando los gemelos, dueños y conductores del programa, intervinieron en la casa y, según los participantes argentinos, comenzaron a maltratarlos.

Además de Furia, Alfa y Cristian Ú también fueron blanco de las críticas y terminaron fuera del reality. La situación se agravó tras la salida de La Cuerpo, la primera en abandonar por el clima hostil.

Furia en La Casa de los Gemelos (Foto: captura de Puro Show).

EL MOMENTO DE LA PELEA: FAVORITISMO Y ACUSACIONES CRUZADAS

Todo comenzó cuando Furia notó un supuesto favoritismo de la producción hacia La Falete, una de las figuras más populares del ciclo y ganadora de la edición anterior.

En una charla en la pileta, la argentina no dudó en expresar su enojo: “Esto está arreglado porque trajeron a la gorda, a esta hija de puta, y le robó el premio a mi amigo Maxi Miller. Cuando los 250 mil euros eran para los dos. Y otra vez la trajeron, cuando yo se lo ganó. ¿Entendés?”.

Furia de Gran Hermano en la presentación de Mundo Halloween de Flavio Mendoza (Foto: Movilpress).

La discusión subió de tono y Furia lanzó duras acusaciones: “A mí no me toman de pelotuda ¿eh? Yo me voy a mi casa ahora. Así como se fue La Cuerpo, yo también me voy. ¿Ustedes se quieren quedar? A mí no me cagan, ¿eh? Que yo tengo laburo afuera”.

La tensión escaló cuando la participante española le respondió: “Tú eres una mala persona. Eres muy mala”.

UN REALITY FUROR EN YOUTUBE Y LA POLÉMICA CON LOS ARGENTINOS

La Casa de los Gemelos es un reality español que se transmite exclusivamente por YouTube, donde suma más de 3 millones de espectadores y se convirtió en un fenómeno internacional.

El programa, que solo puede verse online, reúne a participantes de distintos países y genera debates encendidos en redes sociales. En la última emisión, cerca de dos millones de personas siguieron en vivo el momento del escándalo.

Pampito habló de Furia en La Casa de los Gemelos (Foto: captura de eltrece).

El maltrato a los argentinos y la reacción de Furia generaron un fuerte repudio entre los seguidores locales, que denunciaron discriminación y favoritismo hacia los concursantes españoles.

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