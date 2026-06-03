La sospecha de los fanáticos de Furia de que Gran Hermano hizo fraude en la votación que había perdido frente a Martín Ku había llegado a la Justicia, y este miércoles Juliana Scaglione rompió el silencio tras la resolución del caso.

“La base de datos se elimina de forma completa permanente“, se defendieron desde Telinfor, la empresa a cargo del procesamiento de los SMS.

Con lo cual, pese al pedido del juez al momento de la denuncia durante el desarrollo del reality de 2024 de que conserven las evidencias, desde la producción aclararon que ya la habían borrado antes...

Juliana “Furia” Scaglione (Foto: Movilpress)

Al leer las fojas, Florencia de la Ve compartió los argumentos de los acusados: “El sistema fue diseñado en su momento para manejar gran volumen de datos de manera permanente, de manera tal de poder hacer frente al tráfico impulsivo como es esta votación televisiva”.

Ahí la conductora de Los Profesionales de Siempre acotó: “Se abre y se cierra la votación televisiva cuando ellos quieren”.

Qué dijo Furia Scaglione

“Lo que pasó es que los votos entraron, ellos dicen que no y encima borraron la base de datos”, resumió Furia antes de lamentar que “hay millones de personas que pusieron millones de pesos”.

Ahí puso el dedo en la llaga: “Lo que llamó la atención de Telinfor es que dijo que no computa los votos de Uruguay, que son los más caros”.

Bautista Mascia y su novia Denisse González en el cumpleaños de Martita y Felipe Fort (Foto: Movilpress).

En alusión a Bautista Mascia se planteó: “¿Cómo logramos que los ganadores sean uruguayos si los votos de uruguay no entran? ¿Cómo hacen para corroborar las votaciones?“.

“Que hayan borrado la base de datos habla más de alguien que no quieren ver, o mostrar cómo fueron las cosas”, cerró Furia indignada con Gran Hermano.