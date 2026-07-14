A pocos minutos de ser eliminado de Gran Hermano Generación Dorada, Manuel Ibero pasó por el stream de Telefe, donde Tato Algorta lo enfrentó con una de las frases más polémicas que pronunció dentro de la casa sobre Zoe Bogach, su expareja.

Cabe recordar que la relación entre ambos terminó de manera escandalosa en septiembre de 2025. Tiempo después, Zoe acusó públicamente a Manuel de haber ejercido manipulación durante el vínculo y aseguró que él la responsabilizaba por “dejarse manipular”. Además, también lo señaló por una presunta infidelidad.

Polémico: qué dijo Manuel Ibero de Zoe Bogach tras salir de Gran Hermano (video del stream de Telefe)

Polémico: qué dijo Manuel Ibero de Zoe Bogach tras salir de Gran Hermano

Durante la entrevista, Tato le preguntó directamente por aquella declaración que generó un fuerte rechazo entre los seguidores del reality.

Tato: -Te quiero preguntar por una frase que fue la que más ruido generó en toda la edición. Dijiste que “cuando alguien es manipulado es culpa de esa persona porque se deja manipular”. Es una frase muy polémica.

Manuel: -No me acuerdo en qué momento lo dije.

Eugenia Ruiz: -Estabas hablando de Zoe.

Manuel: -Ah, ¿estaba hablando de lo de Zoe y por eso tuve el DAR?

Santiago del Moro: -Tuviste el DAR por varias cosas. También dijiste que vos ibas a Gran Hermano a sacarte el mote del “exnovio de...”.

Manuel: -Para mí, si te manipula una persona, sí, es porque te estás dejando manipular. A mí Pincoya me manipulaba un montón de veces para que le diera helado o para que hiciera tal cosa, y yo se lo permitía porque era Pincoya.

Tato: -¿Pero no creés que quien es manipulado es una víctima?

Manuel: -Sí, obviamente. Depende de si la intención termina siendo manipular.

Tato: -Si es manipulación, es con intención.

Manuel: -No, a veces estás manipulando y no te das cuenta. Movés hilos y no te das cuenta.

Eugenia Ruiz: -Pero vos, en tu presentación de Gran Hermano, dijiste que eras “egocéntrico, soberbio y manipulador”.

Manuel: -Sí, egocéntrico sí...