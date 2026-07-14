A una semana de regresar de la cobertura del Mundial de Estados Unidos, Nico Occhiato compartió con la comunidad de Luzu TV una de las noticias más dolorosas de su vida: la muerte de su querida abuela Conce.

Conmovido, el conductor de Nadie Dice Nada habló con mucho cariño de su abuela y contó que desde hacía tiempo atravesaba un delicado estado de salud.

Murió Conce, la abuela de Nico Occhiato

POR QUÉ NICO OCCHIATO NO ESTUVO EN EL ÚLTIMO ADIÓS DE SU ABUELA CONCE

Más tarde, Ángel de Brito aportó nuevos detalles en Ángel Responde, por Bondi Live, y reveló el profundo dolor que atravesó Occhiato por no haber podido estar presente en el último adiós.

“La abuela de Nico falleció en junio, en pleno viaje al Mundial y en medio de todo el conflicto con Florencia Peña. Su mamá le dijo: ‘Quedate en el Mundial, ya está. La acompañaste todo lo que pudiste en vida’”, relató el conductor.

El dolor de Nico Occhiato por no poder despedirse a su abuela Conce

Luego, Ángel agregó: “Me gustó cómo describió el Parkinson. Es importante para quienes no conocen la enfermedad. Era una noticia que nosotros sabíamos desde hacía un tiempo y nadie abrió la boca. Por eso lo que hizo Flor Peña tenía otro peso”.

Por su parte, Pepe Ochoa sumó información sobre los últimos días de Conce: “La abuela estuvo varias semanas internada, pero el desenlace fue un domingo. Le dejó de funcionar el corazón”.

Finalmente, el panelista concluyó: “Nico se fue al Mundial con su abuela internada y, cuando falleció, su mamá lo llamó y le dijo: ‘No te vuelvas’”.