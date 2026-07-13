A poco más de tres semanas del escándalo que sacudió a Luzu TV, cuando Florencia Peña anunció por error la muerte de Jorge Messi en El Show del Verano, Nico Occhiato confirmó que ambos mantuvieron una reunión privada para hablar de lo sucedido.

En diálogo con Puro Show e Intrusos, el creador de Luzu contó que el encuentro se realizó la semana pasada y que también participó una de sus socias.

Nico Occhiato rompió el silencio sobre Florencia Peña tras el escándalo en Luzu

Nico Occhiato rompió el silencio sobre Florencia Peña tras el escándalo en Luzu TV

“No sé si llamarlo negociaciones. Charlé con ella la semana pasada. Hablamos re bien, en re buenos términos. Me quedo con eso, fue una buena conversación”, aseguró Nico.

Consultado sobre si la charla estuvo relacionada con un posible regreso de Peña al canal o con las versiones de una demanda millonaria, Occhiato prefirió no dar detalles. “Fue una charla personal. Estaba mi socia y ella. Solos los tres. Charlamos un montón y estuvo buena”, explicó.

Cuando le preguntaron si le gustaría que la actriz volviera a Luzu TV, respondió con cautela: “Fue una buena charla que nos debíamos y me quedo con eso”, sin confirmar si existe la posibilidad de una reconciliación laboral.

Foto: Web

Murió Conce, la abuela de Nico Occhiato

Nico Occhiato atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida. Este lunes, sobre el final de su programa en Luzu TV, el conductor rompió en llanto al comunicar una noticia que conmovió a sus seguidores: murió su abuela Conce, la entrañable mujer que se ganó el cariño del público tras acompañarlo durante su paso por el Bailando y que, desde entonces, se convirtió en una presencia habitual en sus contenidos.

Con la voz quebrada, Nico explicó que había decidido mantener la noticia en la intimidad hasta sentirse preparado para compartirla: “Nunca me imaginé contar esto. Esto no pasó hace poco, pasó hace un par de semanas. Decidí guardarlo para mí y la privacidad de mi familia porque sinceramente necesitaba atravesarlo y estar bien yo para contarlo”, expresó.

Luego, el conductor confirmó el fallecimiento de quien fue una de las personas más importantes de su vida: “Hace un par de semanas falleció mi abuela Conce, una persona que todos conocieron. Fue parte de toda la familia y de todos nosotros. Ella estaba mal hace un tiempo”, dijo antes de quebrarse en vivo.