Nicolás Occhiato, el creador de Luzu TV, denunció públicamente que una cronista ingresó sin autorización al domicilio que su equipo alquila en Miami, donde se encuentran trabajando para la cobertura del Mundial 2026.

El hecho se conoció a través de las redes sociales del propio Occhiato, quien relató los detalles del episodio y mostró su malestar por la situación. Además, la cuenta de X de @elejercitodelam viralizó el video de la discusión entre el conductor y la periodista en la puerta de la casa.

El descargo de Nico Occhiato tras la difusión del video de su discusión con una periodista (Foto: X / @nicolasocchiato) Por: Hernan Jorge Khatchadourian

Según explicó Occhiato, el incidente ocurrió cuando Momi, integrante del equipo, se despertó de una siesta y encontró a la periodista —identificada como colaboradora de Primicias Ya— en el living de la casa.

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Al ser confrontada por Occhiato, la mujer comenzó a filmar la discusión, lo que generó aún más tensión. Además, un acompañante de la periodista se sumó al conflicto, elevando el nivel de incomodidad dentro del grupo.

La situación escaló rápidamente y motivó la intervención de la productora Jotax, que emitió un comunicado oficial. En el texto, la empresa reconoció que se trató de un “error humano” que violó los protocolos establecidos y ofreció disculpas por el accionar de su colaboradora.

El pedido de disculpas de Jotax a Nico Occhiato (Foto: Instagram @jotax.digital)

El equipo de Luzu TV se encuentra en Miami para cubrir las alternativas del Mundial 2026 y el episodio generó preocupación por la seguridad y la privacidad del grupo de trabajo, que de todas maneras regresará a Buenos Aires tras el partido de Argentina contra Cabo Verde del viernes próximo por los 16vos de final del Mundial.

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