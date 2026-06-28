Los youtubers argentinos Beni Mármol y Pato Perrotta quedaron detenidos este sábado en Miami, en medio de un partido del Mundial 2026 disputaron Colombia y Portugal en el Hard Rock Stadium. El hecho ocurrió durante el desarrollo del encuentro, cuando la policía local intervino por un incidente que involucró a los dos creadores de contenido.

Según testigos presentes en el estadio, el operativo policial se desplegó en una de las tribunas y rápidamente se viralizaron imágenes de los influencers siendo escoltados por agentes de seguridad. Tanto Mármol como Perrotta son conocidos por sus coberturas de eventos deportivos y sus transmisiones en vivo para redes sociales.

Los youtubers argentinos Beni Mármol y Pato Perrotta habían grabado cómo trataban de engañar a los controles en Estados Unidos. (Foto: Instagram / beni.marmol1)

TN pudo obtener el reporte policial de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade y así pudo saberse que los jóvenes habían atravesado tres controles de seguridad utilizando credenciales correspondientes a un evento anterior mientras se jactaban de ello en sus redes sociales.

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De esta manera se levantaron cargos por intervenir en un evento deportivo o de entretenimiento y el juez que entiende en la causa les impuso una fianza de 2500 dólares a cada uno. Hasta la tarde de este domingo, ambos influencers no habían cancelado ese momento por lo que continuaban detenidos en el centro correccional Turner Guilford Knight,

Beni Mármol y Pato Perrotta se hicieron populares en los últimos años por sus contenidos vinculados al fútbol y por seguir a la Selección Argentina en distintas competencias internacionales. Ambos viajaron a Estados Unidos para cubrir el Mundial 2026 y compartir la experiencia con sus seguidores. Son famosos por generar incomodidad entre sus invitados a sus emisiones, como ocurrió en esta polémica ocasión:

Foto: Instagram @patoperrottaa

El incidente generó repercusión en redes sociales, donde usuarios pidieron información sobre el estado de los influencers y reclamaron su liberación. Hasta el momento, no hubo un comunicado oficial de los protagonistas ni de sus representantes.

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