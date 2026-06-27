Lionel Messi volvió a captar la atención de los fanáticos, aunque esta vez no por una jugada dentro de la cancha. En la previa del partido entre la Selección argentina y Jordania por la fase de grupos del MUNDIAL™, el capitán compartió una imagen desde Dallas, Texas, donde mostró el look elegido para la llegada del plantel.

A través de una historia de Instagram, el rosarino publicó una foto en la que se lo ve saludando mientras desciende del micro de la Selección. Para la ocasión eligió un outfit cómodo y deportivo: una campera oversize azul de Adidas con las clásicas tres tiras blancas, pantalón corto negro, medias blancas, zapatillas deportivas y un reloj plateado que completó el conjunto.

Lionel Messi mostró su look en su llegada a Dallas (Foto: Instagram/@leomessi).

Como suele ocurrir con cada una de sus apariciones públicas, el estilo de Messi no pasó desapercibido y rápidamente se volvió tema de conversación en las redes sociales, donde miles de usuarios destacaron su look relajado antes de un nuevo compromiso mundialista.

LEO MESSI EN EL BANQUILLO DE SUPLENTES EN EL PARTIDO DE LA SELECCIÓN ARGENTINA ANTE JORDANIA

Aunque en esta oportunidad comenzará el partido desde el banco de suplentes, la presencia de Lionel Messi sigue siendo uno de los grandes atractivos de la Selección argentina. Su imagen en la previa volvió a generar repercusión entre los hinchas, que esperan verlo sumar minutos frente a Jordania.

EAdemás, el encuentro frente a Jordania tiene un condimento especial para Lionel Messi, ya que se disputa apenas unos días después de haber celebrado su 39° cumpleaños, el pasado 24 de junio. Como ocurre cada año, el capitán recibió cientos de saludos de compañeros, exfutbolistas, clubes y fanáticos de todo el mundo, que aprovecharon la fecha para homenajear al máximo referente de la Selección argentina y vigente campeón del mundo.