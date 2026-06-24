El posteo de Antonela Roccuzzo para saludar a Lionel Messi el día de su cumpleaños 39 fue por demás romántico, y el capitán de la Selección Agentina devolvió el gesto con enorme ternura.

“Feliz cumpleaños al amor de mi vida. Que seas muy feliz hoy y siempre”, empezó la madre de Thiago, Mateo y Ciro.

Así fue que en representación de sus chicos afirmó: “Nosotros ya tenemos todo lo que necesitamos porque te tenemos a vos“.

Lionel Messi y Antonela Roccuzzo. (Foto: @antonelaroccuzzo)

“Te amo infinito“, cerró Antonela.

La respuesta de Messi a Roccuzzo

“Muchas gracias, mi vida”, devolvió Leo a su esposa.

Antonela Roccuzzo saludó a Lionel Messi en su cumpleaños 39. (Foto: @antonelaroccuzzo)

Luego reaccionó: “Y yo (los tengo) a ustedes. Los amo”.

Al final, Lionel Messi se sorprendió por las fotos que eligió Antonela Roccuzzo para acompañar su mensaje: “Qué chiquitos éramos…"