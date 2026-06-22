En la previa del partido entre Argentina y Austria por el Mundial 2026, Antonela Roccuzzo eligió el Día del Padre para dedicarle un mensaje que emocionó a todos.

Desde su cuenta de Instagram @antonelaroccuzzo, la rosarina compartió una foto en blanco y negro junto a Leo Messi y los tres hijos que tienen en común —Thiago, Mateo y Ciro— con una frase simple y contundente: “Feliz día del padre. Te amamos. @leomessi”.

La imagen, en blanco y negro, muestra a Messi sonriendo junto a sus tres hijos con las camisetas de la Selección Argentina.

El posteo de Antonela Roccuzzo para Leo Messi antes del partido con Austria. Crédito: Instagra,



