En medio de la preocupación por la salud de Jorge Messi y la polémica que involucró a Florencia Peña y Eduardo Feinmann, Celia Messi decidió romper el silencio y aclarar cómo están las cosas puertas adentro de la familia.

La palabra de la mamá de Lionel Messi llegó a través de un mensaje que le envió a Marina Calabró y que la conductora leyó al aire en Primicias Ya, dejando al descubierto detalles hasta ahora desconocidos sobre el escándalo.

Todo comenzó cuando Calabró decidió consultarla directamente: “Celia, perdón que moleste, soy Marina Calabró. ¿Cómo está Jorge? ¿Arreglado todo con Flor? ¿Con Feinmann?”, le preguntó.

Foto: Instagram (@thecitycelebs) y Captura (América)

La respuesta de Celia fue inmediata y no dejó lugar para dudas. En primer lugar, llevó tranquilidad respecto al estado de salud de Jorge Messi: “Hola Marina. Jorge, gracias a Dios, está mejor”, reveló.

La frase fue celebrada por los panelistas, ya que confirma una evolución favorable del padre y representante del capitán de la Selección Argentina. Pero lo más llamativo llegó después, cuando se refirió a la polémica que tuvo a Florencia Peña y Eduardo Feinmann en el centro de la escena: “Con Flor ya hablé”, aclaró.

Celia, Lionel y Jorge.

De esta manera, la mamá de Messi confirmó que existió una conversación con la actriz y conductora, y que el conflicto quedó atrás. Muy distinta fue su respuesta cuando llegó el turno de hablar de Feinmann: “¿Con Feinmann? No”, escribió de manera tajante.

La contundencia de la frase llamó la atención de los integrantes del programa, que interpretaron que no solo no hubo diálogo entre las partes, sino que tampoco existiría demasiada intención de acercar posiciones.

Eduardo Feinmann (Foto: Movilpress)

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EL MENSAJE DEL PAPÁ DE LIONEL MESSI TRAS LA FALSA NOTICIA DE SU MUERTE QUE CONMOCIONÓ A TODOS

En medio de la preocupación por su estado de salud y de la conmoción que generó la fake news que circuló durante toda la jornada, Jorge Messi reaccionó con humor al revuelo mediático que se desató alrededor de su nombre.

La revelación la hizo Ángel de Brito en LAM, luego de intercambiar mensajes con Celia, la mamá de Lionel Messi: “Estoy hablando con Celia Messi, que nos está mirando. Le pregunté cómo habían vivido todo esto”, contó el conductor al aire.

Según relató De Brito, la esposa de Jorge le confesó que fueron horas muy difíciles para toda la familia: “Me dice que fue horrible, que nos están mirando en este momento en la clínica con Jorge”, reveló.

Lionel Messi escoltado por sus padres, Celia Cuccinitti y Jorge Messi. Los comienzos en Barcelona fueron muy duros para la familia. Foto: Instagram / @leomessi

Sin embargo, en medio de tanta tensión, el padre del capitán de la Selección Argentina sorprendió con una frase que descomprimió la situación: “Jorge está mirando el programa y dice: ‘Qué quilombo que armé’”, leyó Ángel, reproduciendo el mensaje que le envió Celia, antes de enviarle un beso a toda la familia.