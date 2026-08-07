Yanina Latorre y Pampita fueron dos de las invitadas estrella en el regreso de Andy Kusnetzoff a la pantalla de Telefe con PH, Podemos Hablar, que debuta el sábado 8 de agosto.
Sin embargo, la convivencia entre ambas no fue nada pacífica: las figuras protagonizaron más de un momento tenso durante la grabación y, pocas horas después, la conductora de SQP no dudó en exponer una mentira de Carolina Ardohain.
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Yanina Latorre expuso la mentira de Pampita que ella sostiene a muerte: “Lo quiere instalar”
Todo comenzó cuando Pampita afirmó en el ciclo que exige cobrar un caché por cada entrevista a la que asiste, incluyendo su participación en PH.
Ante esto, Latorre la desmintió sin filtro en SQP: “Voy a contar algo: LAM no paga, Intrusos no paga, Mariana Fabbiani no paga, en El Trece no te pagan. Nosotros no pagamos”.
Mirando fijo a la cámara, Yanina apuntó directo contra la modelo: “Pampita no cobró. Ella quiere instalar que cobra, pero no cobró”.
Para argumentar su postura, Latorre recordó cuando le tocó reemplazar a Maxi López en MasterChef Celebrity: “Cuando fui a participar me ofrecieron, pero yo no cobré. Fue un guiño de buena onda con el canal”.
Finalmente, cerró su descargo con una picante indirecta sobre el recordado paso de la empresaria por el programa de Susana Giménez en noviembre de 2024, cuando rompió el silencio tras su separación de Roberto García Moritán: “Cuando fue al de Susana cobró una fortuna y ni abrió la boca”, sentenció, dejando en claro que esta vez no hubo dinero de por medio.