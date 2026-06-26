Madre de cinco hijos, Pampita respondió a las consultas sobre maternidad y partos que le hizo Andy Kusnetzoff en Mundial Mundial, el stream de DGO que los reunió para cubrir la Copa Mundial de la FIFA 2026™, y sorprendió con una revelación sobre cómo vivió los nacimientos de sus hijos en Chile.

La modelo dio detalles de su primer parto, el de Blanca Vicuña, y del nacimiento de Bautista, el único de sus hijos que llegó al mundo por cesárea.

Además, contó que en Chile es habitual que familiares y seres queridos puedan presenciar el parto, una práctica que dejó impactados a los integrantes del programa.

Pampita reveló cómo vivió los partos de sus hijos en Chile (DGO stream)

Pampita reveló cómo vivió los partos de sus hijos en Chile

Andy Kusnetzoff: —¿Pusiste música en tus partos?

Pampita: —Tuve partos de todo tipo. Tengo hijos de distintos países. En Chile había algo espectacular: tenías a tu hijo en tu propia habitación y podías incluir personas para ver los partos. Han visto mis partos cuñadas, primas... Tengo videos de todos los partos, de todos mis hijos.

Cayetano: —Un parto con hinchada.

Andy Kusnetzoff: —¿No te da cosa?

Pampita: —¿Que vean cómo nace? No, no me da ninguna vergüenza.

Andy Kusnetzoff: —Una cosa es que esté tu pareja...

Pampita: —A mí me parecía re lindo. En Argentina no se puede eso. Tengo dos hijos argentinos y no tiene nada que ver. Para filmar tenés que pedir permiso. Allá te podés filmar con el celular desde todos los ángulos.

Luego, la conductora recordó cómo fueron sus experiencias al momento de dar a luz.

Pampita: —Yo tardo 15 horas en tener un hijo, no los tengo tan rápido. Mi primera hija fue por parto normal. El segundo no nació en las horas que tenía que nacer y terminé en una cesárea. Los otros tres partos que tuve fueron normales. Yo le decía al doctor: “Voy a tardar un montón. Esperame tranquilo, pero nacen por parto normal”. Ya había tenido una cesárea previa. El único que nació por cesárea fue Bautista y siento que fue porque no me esperaron.

Pampita reveló cómo vivió los partos de sus hijos en Chile (DGO stream)