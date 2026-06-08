Benjamín Vicuña abrió su corazón en las redes sociales para homenajear a Beltrán, el hijo que tuvo junto a Pampita, en el día que cumplió 14 años.

El actor compartió una serie de fotos familiares y le dedicó unas palabras que emocionaron a sus seguidores.

En su publicación, Vicuña no se guardó nada y dejó en claro el profundo amor y admiración que siente por su hijo.

Benjamín le dedicó un cálido saludo de cumpleaños a su hijo Beltrán.

“Hoy es tu cumpleaños. Doy mi vida para que seas feliz y que tus sueños se cumplan. Hijo amado y admirado. Es un honor ser tu padre”, escribió el actor, dejando ver el fuerte vínculo que los une.

El mensaje continuó con una descripción muy personal: “Don Beltrán, viniste con tu alma de caballero antiguo a llenar corazones. Eres un ser único y especial, eres un hombre valiente y feliz”.

El fútbol, la pasión que los une

Vicuña también hizo referencia a una de las grandes pasiones de Beltrán: el fútbol.

Beltrán Vicuña. (Foto: @benjaminvicuna.ok)

“Que la vida nos regale más vida, que el fútbol nos regale más pasión y tu mirada ilumine aún más la vida de los que tenemos la suerte de acompañarte”, expresó el actor, dejando en claro que comparten momentos especiales ligados al deporte.

El fútbol ocupa un lugar central en la vida de Beltrán. Tanto Pampita como Vicuña contaron en varias oportunidades que el adolescente dedica gran parte de su tiempo a entrenar y perfeccionarse.

Benjamín Vicuña con sus hijos con Pampita y China Suárez Vicuña. (Foto: @benjaminvicuna.ok)

Incluso, realizó pruebas en las divisiones inferiores de Defensores de Belgrano y participó de entrenamientos en la escuela Cyclone Soccer Hollywood.

En cada celebración familiar, Beltrán suele lucir con orgullo la camiseta de su club y seguir de cerca la actualidad del deporte.

Un joven con múltiples talentos

Aunque el fútbol es su gran pasión, Beltrán también mostró interés por otras actividades. Tiempo atrás, Vicuña sorprendió al compartir un dibujo detallado hecho por su hijo, donde recreó una habitación gamer con gran precisión. Así, dejó en evidencia su costado creativo y su interés por el diseño.

Mientras celebra sus 14 años rodeado del cariño de su familia, el mensaje de Benjamín Vicuña volvió a reflejar el orgullo y la admiración que siente por uno de los grandes protagonistas de su vida.