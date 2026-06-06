Hace casi dos años que Anita Espasandin (42) aparece en las alfombras rojas junto a Benjamín Vicuña, pero hasta ahora su historia personal era un misterio.

Nacida y criada en Villa Devoto, administradora de empresas con un máster en Finanzas, madre de dos hijos y hoy emprendedora del mundo del bienestar.

la mujer que conquistó al actor chileno decidió posar por primera vez en una producción exclusiva para ¡HOLA! Argentina.

“Es difícil encontrar el equilibrio. Si salgo en fotos pueden pensar que soy una desubicada y si no lo hago, que me creo mil”, confesó Anita, quien durante meses prefirió mantenerse lejos de los flashes.

"Me animé y cambié el ámbito de los números por el de emprendedora de bienestar". Crédito: Revista Hola Por: Revista Hola

Detrás de ese perfil bajo hay una mujer formada, con convicciones claras y una historia de vida que la forjó desde muy joven. Su padre, un arquitecto que empezó a trabajar a los 9 años repartiendo fiambres, fue su mayor inspiración.

“Siguiendo su ejemplo de buscar el propio camino, me animé y cambié el ámbito de los números por el de emprendedora de bienestar”, destacó con orgullo y emoción.

ANITA ESPASANDIN Y SU NUEVO PROYECTO: EL CENTRO DE BIENESTAR QUE ABRIÓ CON SUS HERMANAS

Tras vivir una temporada en España —donde acompañó a su entonces marido durante doce años de matrimonio— Anita regresó a Buenos Aires con una idea clara en mente.

Anita posó como si lo hiciera de toda la vida. Crédito: Revista Hola Por: Revista Hola

En febrero pasado abrió junto a sus hermanas Espacio RAS, un centro de bienestar integral en Palermo que combina nutrición, estética y medicina integral desde una mirada consciente. “Hay un montón de cositas que, si las unís, ayudan a sentirse bien, ayudados por profesionales de la salud de distintos ámbitos”, explicó.

La empresaria tiene dos hijos de 7 y 10 años que describe como su “prioridad absoluta”. Lejos de obsesionarse con las exigencias del mundo del espectáculo que la rodea, Anita encontró su propio equilibrio: hace ejercicio, no toma alcohol y se cuida sin caer en extremos. “No tengo mambo con el paso del tiempo, pero sí me importa sentirme bien”, remarcó con una naturalidad que la diferencia del entorno glamoroso en el que hoy se mueve.

BENJAMÍN VICUÑA Y ANITA: EL AMOR QUE NACIÓ SIN BUSCARLO

La historia de amor entre Anita y el actor chileno comenzó de forma casi cinematográfica: tenían amigos en común, vivían cerca y frecuentaban el mismo lugar de actividad física. “Fue una conexión que empezó muy despacito pero firme”, recordó ella.

Al principio eran charlas sobre sus problemas, un apoyo mutuo que con el tiempo se transformó en algo más profundo. “Al día de hoy decimos que fue muy mágico lo que nos pasó, porque sin buscarlo fuimos formando una relación en la que nos miramos y ya sabemos lo que le pasa al otro”, describió.

Anita Espasandin, la mujer que conquistó el corazón de Benjamín Vicuña. Crédito: Revista Hola Por: Revista Hola

La pareja no convive ni tiene familia ensamblada formal, pero sí han viajado juntos con sus hijos respectivos. Anita reveló que tiene buena relación con Carolina Ardohain y Eugenia Suárez, las madres de los hijos de Vicuña, y que el respeto mutuo es el pilar de ese vínculo.

“Hay que tener siempre presente que son las mamás de sus hijos. Somos muy respetuosos y eso nos hace tener un vínculo fuerte y lindo con los chicos”, subrayó.

"Por ahora, casarse o convivir no está en sus planes inmediatos" Crédito: Revista Hola Por: Revista Hola

Por ahora, casarse o convivir no está en sus planes inmediatos: “Ya es un montón que estemos juntos, somos fuertes juntos”, cerró Anita, con la serenidad de quien sabe exactamente dónde está parada.