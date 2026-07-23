Angie Balbiani explicó en Puro Show por qué Mauro Icardi no accedería a firmar la documentación necesaria para que sus hijas recuperen sus pasaportes y puedan regresar a la Argentina junto a Wanda Nara.

Según detalló la periodista, la situación estaría atravesada por un complejo escenario legal internacional que excede las decisiones de la Justicia argentina.

Foto: Instagram (@mauroicardi)

¿POR QUÉ MAURO ICARDI NO FIRMARÍA LOS DOCUMENTOS DE SUS HIJAS?

Angie Balbiani explicó en el programa de eltrece que el pedido de Wanda Nara consiste en que Mauro Icardi firme la autorización para que sus hijas obtengan nuevamente sus pasaportes, luego de que estos fueran robados durante el violento episodio ocurrido en la casa de campo de Milán.

“Lo que piden ellas es que Mauro Icardi vaya a firmar para que le otorguen de vuelta los pasaportes a las chicas”, comenzó explicando la panelista. Además, recordó que el juez Hagopián le habría impuesto una multa al delantero y le ordenó presentarse a firmar en un plazo de 48 horas. Sin embargo, sostuvo que existe un obstáculo jurídico de mayor alcance.

ANGIE BALBIANI ASEGURÓ QUE EL CASO ESTÁ CONDICIONADO POR UN TRATADO INTERNACIONAL

Durante su explicación, Angie Balbiani afirmó que el juez argentino no tendría competencia sobre lo que ocurre en Italia y que la situación estaría alcanzada por el Convenio de La Haya.

“El juez Hagopián no tiene injerencia en Italia. Lo que él pueda decir va en contra de un tratado internacional”, señaló y agregó que, desde la perspectiva del Estado italiano, las niñas tienen una orden de restitución internacional vigente.

Angie Balbiani habló del caso de Mauro Icardi y sus hijas con Wanda Nara (Foto: captura de eltrece).

“Para el Estado italiano son dos nenas que se secuestraron en Italia. Si Icardi firma para que le den los pasaportes, la restitución se cae”, aclaró. Según remarcó, ese sería el principal motivo por el cual el futbolista no accedería a firmar la documentación.

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