Las últimas semanas de Wanda Nara estuvieron atravesadas por fuertes polémicas que la enfrentaron públicamente con Gustavo Méndez y Pochi, la panelista de Puro Show. En ese contexto, Ángel de Brito no esquivó el tema y realizó un durísimo descargo donde cuestionó el accionar de la empresaria y terminó comparándola con Mauro Icardi.

“Wanda enloqueció, no me gustó nada lo que hizo con Pochi. Se fue al pasto, es espantoso”, comenzó diciendo el conductor en el programa que conducen Pampito y Matías Vázquez por eltrece.

“Con Gustavo Méndez no me extraña (que lo ataque) porque él la vive matando, pero se fue al pasto y dijo algo espantoso, no puede inventar así. Y en el caso de Pochi, meterse con lo que se metió me parece de cuarta”, agregó.

Foto: Captura (eltrece)

Para De Brito, la reacción de la empresaria podría haber estado influenciada por las críticas que recibió en redes sociales durante la final del Mundial 2026: “La gente le estaba diciendo ‘mufa’ en las redes y se enajenó con cualquiera que decía alguna cosa, pero no fue el caso de Pochi”.

Sobre el final de su análisis, De Brito lanzó la reflexión más fuerte y sorprendió al poner a Wanda Nara y Mauro Icardi en el mismo plano por la forma en la que manejan sus conflictos públicos: “No reconozco a esta Wanda, pero viste que pasa. Icardi está matándose con Yanina Latorre todo el tiempo y ahora Wanda va por el mismo camino. Están en el mismo cajón de la locura los dos”, cerró, filoso.

Ángel de Brito: “No reconozco a esta Wanda, pero viste que pasa. Icardi está matándose con Yanina Latorre todo el tiempo y ahora Wanda va por el mismo camino. Están en el mismo cajón de la locura los dos”.

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MAURO ICARDI VIAJARÍA A ITALIA PARA REENCONTRARSE CON SUS HIJAS TRAS EL ROBO: EL DATO BOMBA QUE SE SUPO

Mientras continúa la tensión con Wanda Nara y en medio de las repercusiones por el robo que sufrieron sus hijas en Italia, en El Diario de Mariana revelaron una información que podría marcar un nuevo capítulo en el conflicto familiar: Mauro Icardi viajaría al país europeo para reencontrarse con sus nenas.

La primicia fue dada a conocer al aire, donde aclararon que la versión proviene del entorno de Wanda y que, por el momento, debe manejarse en potencial: "La noticia de último momento es que Mauro Icardi viajaría, vamos a ponerlo en potencial porque viene del otro lado de la información, a Italia a buscar a sus hijas“, informaron en el programa.

Según detallaron, habría sido la propia Wanda quien comentó que el delantero le comunicó su decisión: "Lo que está diciendo ahora Wanda es que Icardi le dijo que iba a viajar él personalmente a Italia para buscar a sus hijas“, remarcaron.

Foto: Instagram (@mauroicardi)

Pero eso no fue todo. En el ciclo también revelaron el contenido de un supuesto mensaje que el futbolista le habría enviado a una de las menores: "Este mensaje que le habría dejado a una de las menores, que le dice: ‘Te voy a conseguir una casa más linda en Italia y vas a vivir en Italia’“.

La información abrió inmediatamente el debate en el estudio sobre los verdaderos motivos del viaje: “¿No estará por cerrar algo Mauro Icardi en Italia? ¿Qué sentido tiene viajar?“, cerraron, sembrando dudas sobre si el traslado respondería únicamente al reencuentro con sus hijas.