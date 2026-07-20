El explosivo cruce entre Wanda Nara y varias figuras del espectáculo sigue sumando capítulos. Luego de la polémica con Gustavo Méndez, quien anunció que la demandará por las graves acusaciones que recibió, Pochi -la panelista de Puro Show- rompió el silencio y manifestó su enojo con la empresaria por haber expuesto una situación extremadamente privada.

En vivo, Pochi explicó por qué decidió no profundizar públicamente sobre el tema, pese a los numerosos pedidos de entrevistas que recibió: “A mí me están hablando, les agradezco un montón para que yo salga a hablar. Me encantaría. Todos saben que no tengo drama en hablar con ningún programa, en responder. Pero acá, como se trata de alguien que no eligió esto, que no elige exponerse, yo elijo no exponerla también”.

Pochi remarcó que la persona involucrada era menor de edad cuando ocurrieron los hechos y dejó en claro que no piensa alimentar la polémica: “En el momento que sucedió era una menor y es muy doloroso. Si yo salgo a responder o a decir algo, siento que la voy a exponer”.

Foto: Captura (eltrece)

Consultada sobre si la sorprendió la actitud de Wanda, la panelista reveló que mantuvo una conversación privada con ella antes de que estallara el escándalo: “Hablé con ella. Al principio del programa le hablé porque le dije que yo podía llegar a entender un montón de cosas. Pero esto era algo privado, que encima se lo hablé por preocupación por los hijos cuando sufren situaciones feas, dolorosas”.

Y agregó, dolida por lo sucedido: “Se lo dije desde ese lugar, no se lo conté para que me lo tirara por la cara. No es algo que yo elegí, no es algo que yo gesté. Son situaciones de la vida que te atraviesan y son muy dolorosas, sobre todo cuando se trata de uno y de lo más amado de uno”.

Sobre el intercambio que mantuvo con Wanda por mensajes, Pochi contó que el diálogo terminó abruptamente: “Hubo un ida y vuelta. Pero se cortó, punto. Yo no tengo nada más para decir cuando vos me tirás algo tan doloroso, tan privado, tan que yo no elijo contar ni exponer”.

“Todos saben que no tengo drama en hablar con ningún programa, en responder. Pero acá, como se trata de alguien que no eligió esto, que no elige exponerse, yo elijo no exponerla también”.

Además, aseguró que siempre intentó mantener a los hijos de Wanda al margen de cualquier conflicto mediático: “Acá no opinamos de los hijos, sino de las situaciones que se generan entre adultos. Siempre nos dan lástima los hijos, siempre. Cuando me mandan fotos de ella con los chicos, siempre les pongo un corazón en la cara”.

Finalmente, la panelista confesó cuál fue su mayor temor tras el episodio y dejó una de las frases más contundentes de su descargo: “¿Sabés cuál fue mi miedo? Que esta persona, que tal vez no tiene la posibilidad de enfrentar algo así frente a los medios y que no lo elige, salga lastimada. Y eso sí que no se lo perdonaría nunca más”.

“¿Sabés cuál fue mi miedo? Que esta persona, que tal vez no tiene la posibilidad de enfrentar algo así frente a los medios y que no lo elige, salga lastimada“.

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GUSTAVO MÉNDEZ ROMPIÓ EN LLANTO TRAS LAS FUERTES ACUSACIONES DE WANDA NARA: “ME ACUSASTE DE ALGO ATROZ”

El fuerte cruce entre Wanda Nara y Gustavo Méndez sumó un nuevo y dramático capítulo. Luego de que la empresaria lo acusara públicamente de tener causas por pedofilia, contrabando de tecnología y evasión fiscal, el periodista rompió el silencio en La Mañana con Moria y no pudo contener las lágrimas al hablar del impacto que tuvo el episodio en su entorno familiar.

Visiblemente afectado, Gustavo le habló directamente a Wanda y marcó un límite: “A vos te lo voy a decir, Wanda Nara. Vos tenés familia y yo también tengo familia. Y este programa, todos los días a la mañana, lo ve mi mamá. ¿Me entendés? Y yo tengo que estar hablando de esto por culpa tuya. Y eso es un límite. Mi familia es un límite”, empezó diciendo con la voz quebrada.

“Voy a ir hasta las últimas consecuencias en contra tuyo, porque me costó un huevo llegar acá. Me formé, estudié, me cerraron las puertas mil veces. Y te metés conmigo, con los millones de seguidores que vos tenés”, agregó.

Entre lágrimas, Gustavo remarcó que siempre intentó soportar las críticas públicas, pero que esta situación fue diferente por involucrar a sus seres queridos: “Moria siempre me dice que me resbale. Sí, pero cuando le pegan a mi familia, no me resbala. ¿Me escuchaste? Voy a ir por todo, porque yo a vos no te hice nada”.

Foto: Captura (eltrece)

El periodista también defendió su trayectoria profesional y aseguró que ejercer el periodismo no justifica las graves acusaciones que recibió: “Yo hago periodismo, trabajo en un país con libertad. Estudié, me vine acá con un bolsito. Y no soy víctima de nada, me lo gané todo solo. Y te voy a ganar en la Justicia, porque todo me lo gané solo”.

“Me acusaste de algo atroz y te tenés que hacer responsable. Yo no te acusé de nada atroz. Yo investigo, hablo con fuentes, laburo. Cuando vos lastimás a mi familia, es un límite”, siguió.

Y cerró, a flor de piel: “Todos los días mi mamá me manda un mensaje: ‘estoy preocupada por lo que dicen de vos’. Y ahora tengo que hablar de esto porque pasó públicamente. Tengo que agradecer a Moria y a mi equipo por bancarme. Es muy grave lo que hiciste”.