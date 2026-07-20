Wanda Nara volvió a quedar en el centro de la escena, esta vez por un explosivo cruce con Gustavo Méndez en las redes sociales. La empresaria respondió sin filtros a un comentario del panelista de La Mañana con Moria, quien la tildó de “mufa” por haber asistido a la final del Mundial 2026.

Todo comenzó cuando el periodista escribió: “Si no fuiste a ningún partido de la Selección en todo el Mundial y vas a la final y perdemos, ¿sos mufa?”, en clara alusión a la presencia de Wanda en el estadio durante el partido decisivo.

Lejos de dejarlo pasar, la conductora recogió el guante y publicó un contundente mensaje desde su cuenta de X (antes Twitter): “No sé de quién hablás, bobo, fui a la final de Qatar también. Seguro que por mí no lo dirás. Pero es feo que trates de mufa a estrellas mundiales que también fueron hoy a un show”.

Foto: Captura de X (@wanditanara) Por: Fabiana Lopez

Sin detenerse ahí, Wanda redobló la apuesta y apuntó directamente contra el periodista: “Mufa sos vos y tu vida de cuarta que se basa en hablar de mí. Hablá de tu causa de pedofilia o de la causa nueva que tenés por contrabando de tecnología y evasión fiscal. ¡¿O no existís y tus causas no importan?!”.

Con ese durísimo descargo, Wanda dejó en claro su enojo por el comentario de Gustavo y convirtió el intercambio en uno de los cruces más picantes de las últimas horas en las redes.

Wanda Nara: “Mufa sos vos y tu vida de cuarta que se basa en hablar de mí“.

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EL MENSAJE PRIVADO QUE LIONEL MESSI LE ENVIÓ A ÁNGEL DE BRITO TRAS LA VICTORIA DE ARGENTINA ANTE INGLATERRA EN EL MUNDIAL 2026

El triunfo de la Selección Argentina por 2 a 1 frente a Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026 dejó una inesperada perlita fuera de la cancha. Ángel de Brito contó que, apenas terminó el partido, recibió un mensaje privado de Lionel Messi que lo emocionó.

Fue el propio conductor quien reveló el intercambio en su programa, donde explicó que había compartido en sus redes sociales un video celebrando uno de los goles de la Selección. Minutos después, el capitán argentino reaccionó a esa publicación: “Me puso: ‘¡Qué alegría!’, comentándome la historia”, contó De Brito, conmovido por el gesto del rosarino.

El mensaje volvió a dejar en evidencia la buena relación que mantienen desde hace años. De hecho, el periodista ya había contado en distintas oportunidades que la familia de Messi sigue de cerca los programas que conduce y suele estar al tanto de lo que ocurre en la televisión argentina.

Foto: Captura de video de Instagram (@angeldebritooki)

La revelación generó repercusión entre los integrantes del ciclo. Romi Scalora, panelista de Ángel Responde (Bondi Live), resumió la sorpresa con una frase tan breve como contundente: “Es un genio”.

El gesto de Messi con Ángel no pasó inadvertido y volvió a reflejar la cercanía que el capitán de la Selección mantiene con algunos referentes de los medios argentinos, incluso en medio de la concentración por el Mundial 2026.