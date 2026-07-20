María Becerra fue una de las grandes protagonistas de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, al interpretar el Himno Nacional Argentino en la previa del partido entre Argentina y España.

Horas después del encuentro, la cantante compartió un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram.

El emotivo mensaje de María Becerra tras cantar el Himno en la final del Mundial (Foto de Instagram @mariabecerra)

El emotivo mensaje de María Becerra tras cantar el Himno en la final del Mundial

“Días como este solo se presentan pocas veces en la vida. Hoy las palabras son solo de agradecimiento”, comenzó escribiendo la artista.

Luego, dedicó unas palabras a la Selección Argentina, al cuerpo técnico y a Lionel Messi, capitán del equipo.

"Gracias a la AFA por brindarle tantas alegrías al pueblo argentino, por unirnos más allá de todo. Gracias por este equipo que nos enseñó que siempre se puede un poco más. Gracias, Messi. Es lo único que 47 millones de personas te queremos decir en este momento", expresó.

Por último, María Becerra manifestó la emoción que sintió al haber sido elegida para cantar el Himno Nacional en uno de los partidos más importantes del fútbol mundial.

"Honrada de haber cantado hoy para todos ustedes el Himno de mi patria. Argentina, cada día te quiero más", cerró la cantante junto a una serie de imágenes de su participación en la final del Mundial 2026.