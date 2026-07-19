María Becerra fue una de las grandes protagonistas de la previa de la final del Mundial 2026 al interpretar el Himno Nacional Argentino en el MetLife Stadium de Nueva York, antes del partido entre la Selección Argentina y España. Pero además de su emotiva actuación, hubo un detalle que captó todas las miradas: el vestido que lució para un momento histórico.

La artista eligió una pieza creada especialmente para la ceremonia, inspirada en los colores de la bandera argentina. El diseño buscó recrear el efecto de que el emblema nacional envolviera su figura, en un claro homenaje al país en uno de los eventos deportivos más importantes del planeta.

María Becerra (Foto: Instagram @mariabecerra)

El vestido fue confeccionado por Abel Cepeda, diseñador mendocino y fundador de la firma de moda y corsetería SEKS, quien reside en Nueva York desde hace más de 20 años. El estilismo y la dirección creativa estuvieron a cargo de Natalia Campos Valencia, responsables de una propuesta pensada exclusivamente para esta presentación.

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Frente a un estadio repleto y millones de espectadores siguiendo la transmisión en todo el mundo, María Becerra interpretó las estrofas del Himno Nacional Argentino y volvió a consolidarse como una de las artistas nacionales con mayor proyección internacional.

Su presencia en la final del Mundial se suma a una carrera repleta de hitos. La cantante hizo historia al convertirse en la primera artista argentina en ofrecer cuatro conciertos en el estadio River Plate, dos de ellos con formato 360°, además de presentarse en escenarios emblemáticos como Coachella y Times Square.

María Becerra (Foto: Instagram @mariabecerra)

Actualmente, María Becerra se encuentra de gira por España mientras continúa promocionando Quimera, su último trabajo discográfico. En los próximos meses iniciará una serie de shows por Latinoamérica y cerrará el año con ocho funciones agotadas en el Movistar Arena de Buenos Aires, al tiempo que participa del rodaje de la nueva temporada de En el barro, la serie de Netflix.

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