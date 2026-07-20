Wanda Nara atraviesa un momento difícil tras el violento robo que sufrió en su casa de Milán. En DDM (América TV) revelaron un dato que podría ser determinante: los investigadores sospechan que el autor, o los autores del asalto, serían personas que conocían la vivienda y sus movimientos.

Sin embargo, el abogado Mauricio D’Alessandro sostuvo que desde el entorno de Mauro Icardi creen que pudo haber sido un “auto robo” de la propia Wanda.

Según se informó en el programa, las cámaras de seguridad estaban funcionando al momento del hecho, por lo que las imágenes podrían ser decisivas para identificar a los responsables del robo.

La propia conductora confirmó que el sistema registró todo lo ocurrido y se mostró confiada en que los delincuentes serán encontrados. Pero de acuerdo a DDM, fuentes cercanas a Icardi creen que todos e trata de “una fábula”.

¿Una fábula de Wanda? Video: DDM / América TV

El mensaje de Wanda Nara tras el robo en Milán

Luego de que se conociera que tres delincuentes ingresaron a su casa de Milán mientras sus hijos estaban en el interior, Wanda Nara utilizó sus redes sociales para llevar tranquilidad y agradecer el apoyo recibido.

Wanda Nara y Martín Migueles

“Gracias por tantos mensajes. Lo más importante que tengo son mis hijos. Ellos están bien y tranquilos. Tendremos custodia por un tiempo porque nos queda el miedo“, escribió en una historia de Instagram.

Wanda Nara destacó la valentía de sus hijos

En su mensaje, también resaltó la actitud que tuvieron sus hijos durante el violento asalto y contó que lograron contenerse entre ellos mientras los delincuentes permanecían dentro de la propiedad.

Los hijos de Wanda Nara en un viaje reciente a París (Fotos: Instagram @wanda_nara)

"Orgullosa de lo valientes que fueron mis hijos varones y mis chiquitas; entre todos se tranquilizaban. Las cámaras de seguridad estaban en funcionamiento. Espero que pronto los encuentren“, expresó.

Con estas palabras, dejó en claro que las grabaciones del sistema de vigilancia serán una pieza clave para avanzar en la investigación y dar con los responsables.

El agradecimiento de Wanda Nara a su mamá

Nora Colosimo. (Foto: Movilpress)

La conductora también dedicó unas palabras especiales a su madre, Nora Colosimo. "Un especial gracias a mi mamá, que es la mejor abuela que pueden tener, siempre con nosotros“, escribió con emoción.

Para cerrar su descargo, Wanda Nara remarcó que lo más importante es que todos lograron salir ilesos.

"Lo material se recupera“, concluyó.