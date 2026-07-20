La derrota de la Selección Argentina por 1 a 0 frente a España en la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ dejó un sabor amargo entre los hinchas.

Sin embargo, el encuentro también estuvo cargado de emoción por la posibilidad de que haya sido el último partido de Lionel Messi con la camiseta albiceleste.

En ese contexto, Dalma Maradona compartió un sentido mensaje en sus historias de Instagram para agradecerle al capitán argentino por su entrega y el legado que construyó con la Selección.

Dalma Maradona emocionó a todos con el mensaje que le dedicó a Lionel Messi

La hija de Diego Maradona publicó una imagen de Messi visiblemente emocionado tras el pitazo final y le dedicó unas palabras que rápidamente se viralizaron entre los fanáticos.

"Tus lágrimas son las de todos nosotros. Gracias por representarnos de la mejor manera y dejar todo hasta el final“, escribió Dalma.

Luego, cerró su mensaje con otra frase cargada de afecto hacia el rosarino: "Qué orgullo que seas argentino. Gracias por todo, Leo“.

Las palabras de Dalma reflejaron el sentimiento de miles de argentinos, que, más allá del resultado, destacaron el compromiso de Lionel Messi durante toda su carrera con la Selección y el enorme legado que deja en la historia del fútbol mundial.

Dalma Maradona emocionó a todos con el mensaje que le dedicó a Lionel Messi (Foto de Instagram)

El orgullo de Dalma Maradona por toda la Selección

Además del posteo dirigido especialmente a Lionel Messi, Dalma Maradona también compartió un mensaje de agradecimiento para todo el plantel de la Selección Argentina y el cuerpo técnico.

Y luego incorporar la cita: “Solo queda agradecerles todo lo hecho hasta hoy. Desde los jugadores hasta los que no conocemos pero hacen que todo sea posible. Gracias, gracias y más gracias por este Mundial y por dejar todo hasta el final“.

Dalma Maradona emocionó a todos con el mensaje que le dedicó a Lionel Messi (Foto de Instagram)

Dalma tampoco se olvidó de la histórica reivindicación de la soberanía sobre las Islas Malvinas que hizo la Selección en el partido contra Inglaterra.