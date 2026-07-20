La derrota de la Selección argentina ante España en la final del Mundial 2026 dejó imágenes de tristeza y desconsuelo, especialmente las de Lionel Messi, que disputó el que todo indica fue su último Mundial.

En medio del dolor por el subcampeonato, Antonela Roccuzzo compartió un emotivo mensaje dedicado a su esposo, con palabras que rápidamente conmovieron a millones de seguidores alrededor del mundo.

A través de sus redes sociales, la empresaria rosarina publicó una foto junto al capitán argentino y le dedicó un extenso texto en el que destacó no solo su talento dentro de la cancha, sino también los valores que, según ella, lo convierten en un ejemplo para sus hijos y para millones de personas.

El emotivo mensaje de Antonela Roccuzzo para Lionel Messi

Lejos de poner el foco en el resultado deportivo, Antonela eligió destacar la fortaleza emocional del capitán argentino y su capacidad para sobreponerse a la adversidad.

"Siempre vas a ser el mejor“, comenzó escribiendo en una publicación que rápidamente acumuló millones de reacciones.

Luego profundizó sobre las cualidades que más admira de Lionel Messi: “No solo por tu talento, sino porque nunca dejaste de ser vos. Porque pase lo que pase, nunca bajás los brazos, siempre peleás hasta el final y das todo de vos hasta el último segundo.”

También resaltó la perseverancia del futbolista y el legado que deja más allá de los títulos. “Esa fuerza, esa mentalidad y esa manera de levantarte una y otra vez son las que te hacen único.”

Foto: captura de pantalla IG Antonela Roccuzzo

Foto: captura de pantalla IG Antonela Roccuzzo

“Sos el mejor ejemplo para nuestros hijos”

Uno de los pasajes más emotivos del mensaje fue cuando Antonela habló del rol de Messi como padre y del ejemplo que representa dentro de su familia.

"Gracias por enseñarnos cada día que el verdadero éxito se construye con trabajo, sacrificio, perseverancia y sin perder nunca la esencia. Sos el mejor ejemplo para nuestros hijos y una inspiración para millones de personas“, escribió.

El mensaje concluyó con una declaración de amor que emocionó a los fanáticos.

“Te admiro más de lo que las palabras pueden expresar y me siento inmensamente orgullosa de caminar esta vida a tu lado. Te amo muchísimo”, concluyó.

El apoyo incondicional a Messi tras la final

Las palabras de Antonela llegaron pocas horas después de que Lionel Messi también compartiera un sentido mensaje tras la derrota frente a España, en el que reconoció el dolor por haber quedado a un paso de conquistar un nuevo Mundial.

La publicación de la esposa del capitán fue interpretada por miles de usuarios como un respaldo incondicional en uno de los momentos más difíciles de su carrera deportiva.

En cuestión de minutos, el posteo se llenó de comentarios de fanáticos, compañeros de equipo y figuras del deporte que destacaron el mensaje de amor, orgullo y admiración dedicado al capitán de la Selección argentina.

Con una carrera repleta de títulos y logros históricos, Messi volvió a recibir el apoyo de su familia en el momento más duro. Y, una vez más, Antonela Roccuzzo encontró las palabras justas para recordarle que, más allá del resultado, “siempre va a ser el mejor”.