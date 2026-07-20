La Selección Argentina regresa este lunes 20 de julio al país tras disputar la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ frente a España. Sin embargo, el vuelo sufrió una demora y cambió el horario previsto para la llegada al predio de la AFA en Ezeiza.

La actualización fue brindada por Pablo Gravellone en Arriba Argentinos por eltrece, donde informó: "El vuelo está retrasado una hora, aún no despegó de Nueva York. En este momento, la hora estimada de llegada es a las 17.30. Hay que ver a qué hora termina despegando“.

Con esa información, el horario estimado de llegada quedó fijado en las 17.30, aunque sujeto a cambios si el despegue vuelve a demorarse.

A qué hora llega la Selección Argentina a Ezeiza (Foto de Instagram @leomessi)

Lionel Messi no vuelve a la Argentina con la Selección tras la final del Mundial 2026

Mientras en el predio de la AFA en Ezeiza se desplegó un importante operativo de seguridad para recibir a la Selección Argentina tras la final del Mundial 2026, se conoció que Lionel Messi y Rodrigo de Paul no regresarán al país junto al resto de la delegación.

La conductora del noticiero, Valeria Sampedro, puntualizó: “Messi no vuelve a la Argentina. Decías que tiene un compromiso con el Inter. Además de las vacaciones”.

El periodista amplió que tanto el capitán de la Selección como Rodrigo De Paul deberán presentarse primero en Inter Miami.

“Él y Rodrigo De Paul tienen compromisos con el Inter Miami. Estoy seguro de que no van a jugar. Van a dar el presente y ahí sí pueden venir a la Argentina”, concluyó Gravellone.