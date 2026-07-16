Shakira volvió a demostrar la admiración que siente por Lionel Messi y conmovió tanto al capitán de la Selección Argentina como a Antonela Roccuzzo con el mensaje que publicó en las redes tras el triunfo de Argentina frente a Inglaterra en el Mundial 2026.

A través de sus historias de Instagram, la cantante compartió una imagen del futbolista y le dedicó palabras cargadas de elogios: “¡Lo que está haciendo @leomessi es más que extraordinario!”, comenzó escribiendo.

Luego profundizó sobre el presente del rosarino: “Refleja los valores de un hombre profundamente comprometido y disciplinado, que desafía al tiempo y a cualquier pronóstico. Demuestra que a una persona no la definen la edad ni lo que digan los demás”.

Foto: Captura de Instagram Stories (@shakira) Por: Fabiana Lopez

Pero eso no fue todo. Shakira también tuvo un especial reconocimiento para Antonela, al destacar la importancia que tiene en la vida del futbolista: “¡Y sé que tener a una mujer como @antonelaroccuzzo a su lado le da la fuerza y ​​la inspiración para demostrarlo!”, expresó la artista.

La reacción de Antonela no tardó en llegar. La empresaria compartió el posteo de Shakira en sus propias historias de Instagram, y respondió con dos emojis que reflejaron su emoción: una carita conmovida y un corazón blanco.

Con este nuevo gesto, la cantante dejó en claro el profundo respeto y la admiración que siente por el capitán argentino, quien continúa haciendo historia en la Copa del Mundo.

Foto: Captura de Instagram Stories (@antonelaroccuzzo) Por: Fabiana Lopez

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MARIO PERGOLINI HABLÓ DEL TRIUNFO DE ARGENTINA ANTE INGLATERRA Y DEJÓ UN PROFUNDO MENSAJE ANTES DE LA FINAL

La clasificación de la Selección Argentina volvió a desatar la euforia de millones de hinchas y, en ese clima de celebración, Mario Pergolini aprovechó el aire de Otro Día Perdido para compartir una reflexión que fue mucho más allá del resultado deportivo.

Antes de ponerse serio, el conductor descontracturó el momento con humor al referirse al estado de ánimo de quienes lo acompañaban en el estudio: “El que no está contento, ya está medio embriagado”, lanzó entre risas.

“En estos momentos, donde pasan todo este tipo de cosas, donde estamos todos en todos lados, a mí me gustaría que pensemos dos segunditos nada más y nos pongamos serios”, siguió.

Foto: Captura (eltrece)

En ese sentido, recordó el espíritu que, según él, se vivió cuando Argentina conquistó el Mundial y pidió que esa sensación pueda sostenerse: “Me gustaría que pase lo mismo que pasó hace casi 4 años atrás cuando ganamos el Mundial. Pase lo que pase el domingo, vernos todos y ver que no hay ningún tipo de grieta”, afirmó.

Luego profundizó su idea y describió el clima social que genera la Selección cuando juega instancias decisivas: “Vernos como nos vemos en estos días, en donde no hay ningún tipo de diferencia, en donde podés hablar con tus tíos, con tus hermanos, con cualquiera. No importa el equipo, no importa la política”, sostuvo.

Mario Pergolini: “Me gustaría que pase lo mismo que pasó hace casi 4 años atrás cuando ganamos el Mundial. Pase lo que pase el domingo, vernos todos y ver que no hay ningún tipo de grieta”.

Finalmente, el conductor cerró con un deseo que fue celebrado por el estudio: “Ver si podemos aguardar estos minutitos que tenemos, en donde todos los argentinos nos sentimos argentinos, donde vemos al otro como un par. No nos importa nada, podemos charlar, no tenemos preocupaciones, nos abrazamos. Sería muy lindo que recordemos estos días así, como que podemos ser todos uno, aunque sean unos momentitos, cada cuatro años. Así que festejo eso”.