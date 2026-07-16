La producción de Mirtha Legrand ya tiene todo listo para las mesazas de este fin de semana; una nueva emisión se viene en eltrece con La Noche de Mirtha con sus invitados de lujo.

Al igual que cada semana, Mirtha recibirá a las personalidades más destacadas de la política, el espectáculo y el deporte en su mesa, en un espacio único para el análisis y la diversión.

QUIÉNES SON LOS INVITADOS DE MIRTHA LEGRAND DE ESTE SÁBADO 18 DE JULIO DEL 2026

El sábado 18 de julio, Mirtha Legrand marca agenda desde las 21:30 por la pantalla de eltrece; la diva estará sentada en una nueva edición junto al coreógafo, Flavio Mendoza y a la panelista Ximena Capristo.

Flavio Mendoza (Foto: Movilpress).

Ximena Capristo (Foto: Movilpress)

La mesa de la Chiqui Legrand estará ocupada también en esta oportunidad por el humorista y actor Pichu Straneo y la conductora y abogada María Belén Ludueña, quien recientemente fue madre de su primer hijo con Jorge Macri, Vito.

Pichu Straneo (Foto: Movilpress).

María Belén Ludueña (Foto: Movilpress).

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