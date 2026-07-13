Tras la victoria de la Selección Argentina, Mirtha Legrand volvió a reunir a su círculo más cercano para disfrutar del clásico té de los domingos en su hogar. El encuentro, que ya es una tradición para la diva, estuvo marcado por el clima de festejo y quedó registrado en las redes sociales de varios de los invitados.

Las imágenes fueron compartidas en las cuentas de Instagram de Dany Mañas y Teté Coustarot, donde se pudo ver la elegante mesa preparada especialmente para la ocasión y el ambiente de celebración que se vivió después del triunfo de la Albiceleste.

Como sucede cada domingo, la mesa de “Chiquita” estuvo repleta de exquisiteces, aunque esta vez hubo un detalle que se robó todas las miradas: una espectacular torta con forma de pelota de fútbol, decorada con los colores celeste y blanco en homenaje a la Selección Argentina. El postre se convirtió en el gran protagonista del encuentro y reflejó la alegría por el nuevo triunfo del equipo nacional.

Dany Mañas, María Teresa, Villarroel, Alejandro Veroutis, Tete coustarot, Hector Vidal Rivas y Amalia Idoyaga Molina

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ASÍ FESTEJÓ MIRTHA LEGRAND EL TRIUNFO DE ARGENTINA

En una de las fotografías compartidas en redes sociales se puede ver a Dany Mañas, María Teresa Villarroel, Alejandro Veroutis, Teté Coustarot, Héctor Vidal Rivas y Amalia Idoyaga Molina, quienes acompañaron a Mirtha Legrand en una tarde de celebración, buena gastronomía y charlas, fiel al estilo de los tradicionales encuentros de la conductora.