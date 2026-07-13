Soda Stereo ECOS volvió a sorprender a sus fanáticos con un nuevo hito internacional. En medio del clima mundialista que se vive alrededor de la Selección Argentina, el espectáculo homenaje a la histórica banda argentina apareció en una de las pantallas más emblemáticas de Times Square, en Nueva York, consolidando su proyección fuera del país.

La impactante imagen en el corazón de Manhattan se convirtió en una postal inolvidable para los seguidores de Soda Stereo y para los miles de turistas que recorren diariamente uno de los puntos más icónicos del mundo.

Soda Stereo ECOS sigue creciendo a nivel internacional

Con una propuesta que revive el legado musical de Gustavo Cerati, Zeta Bosio y Charly Alberti, Soda Stereo ECOS ya reunió a casi 400.000 espectadores, consolidándose como uno de los homenajes más convocantes dedicados a la banda argentina.

El éxito del espectáculo permitió ampliar su calendario de presentaciones y expandir su alcance con nuevas fechas tanto en Argentina como en el exterior.

Gira de Soda Stereo ECOS por Estados Unidos

Tras su paso por Buenos Aires, Soda Stereo ECOS llegará a Estados Unidos durante septiembre con una gira que recorrerá algunas de las principales ciudades del país.

El tour incluirá presentaciones en:

Las Vegas

Miami

Nueva York

Otras ciudades que serán anunciadas próximamente.

La aparición del espectáculo en Times Square anticipa la llegada de una gira que buscará reunir a los fanáticos de Soda Stereo en territorio estadounidense.

Últimas funciones en el Movistar Arena

Antes de emprender su viaje internacional, Soda Stereo ECOS continuará presentándose en el Movistar Arena de Buenos Aires, donde ya quedan las últimas funciones disponibles.