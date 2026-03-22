Este sábado 21 de marzo se produjo el regreso de Soda Stereo en “Ecos”, el nuevo espectáculo de la banda que propone una experiencia escénica inédita, pensada más como un show integral que como un simple recital o homenaje y que recrea la presencia de Gustavo Cerati de una manera innovadora, superando la idea tradicional del holograma.

La propuesta está diseñada para que el público sienta que está frente a la banda en vivo, con un líder “virtual” que incluso interactúa durante el espectáculo. A su vez, “Ecos” funciona como una experiencia artística que cruza música, emoción y memoria, apoyada en material audiovisual trabajado sobre registros reales de la banda.

En la alfombra roja del evento se pudo ver a la familia de Gustavo Cerati, entre ellos sus hijos Benito y Lisa, y a leyendas del rock argentino como Alejandro Lerner y Marcelo Moura. Tambien estuvieron desde el periodismo a la política local en un evento que no dejó a nadie afuera.

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ASÍ FUE LA LLEGADA DE LOS FAMOSOS A LA FUNCIÓN DE “ECOS”, EL NUEVO ESPECTÁCULO DE SODA STEREO

Lisa, Benito y Laura Cerati (Foto: Movilpress)

Lisa y Benito Cerati (Foto: Movilpress)

Estela Cerati (hermana de Gustavo) y sus hijos Julián Cañeque Cerati y Valentina Cañeque Cerati (Foto: Movilpress)

Emiliano Brancciari de No te va a Gustar (Foto: Movilpress)

Carlos "Cuchi" Iogna Prat (Foto: Movilpress)

Mike Amigorena (Foto: Movilpress)

Walas (Foto: Movilpress)

(Foto: Movilpress)

Martín Palermo y pareja (Foto: Movilpress)

Darío Lopreite (Foto: Movilpress)

(Foto: Movilpress)

Juan Butvilofsky (Foto: Movilpress)

Marcelo Moura y pareja (Foto: Movilpress)

Leandro "Chino" Leunis y su esposa (Foto: Movilpress)

Leo García (Foto: Movilpress)

Federico Wiemeyer (Foto: Movilpress)

Alexis "Conejo" Quiroga (Foto: Movilpress)

Roxy Vázquez (Foto: Movilpress)

Hernán Lirio (Foto: Movilpress)

Alejandro Lerner y pareja (Foto: Movilpress)

Martín Ciccioli y acompañante (Foto: Movilpress)

Belén Ludueña (Foto: Movilpress)

Franco Mercuriali y esposa (Foto: Movilpress)

Clemente Cancela y acompañante (Foto: Movilpress)

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