Este domingo se celebra la
98ª edición de los Premios Oscar, la gala más importante del cine mundial, que cada año reúne en Hollywood a las figuras más influyentes de la industria y marca el cierre de la temporada de premios.
La ceremonia volverá a tener
como anfitrión a Conan O’Brien, quien por segunda vez estará al frente del evento que promete grandes momentos tanto sobre el escenario como fuera de él, con la presencia de las celebridades más importantes del cine internacional.
Entre las figuras más esperadas de la noche se encuentran
Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio, Guillermo del Toro, Emma Stone, Elle Fanning y Teyana Taylor, quienes forman parte del selecto grupo de estrellas que dirán presente en la gala que se desarrolla en el Dolby Theatre de Los Angeles. Leé más: Premios Oscar 2026: todos los ganadores LOS MEJORES LOOKS DE LAS ESTRELLAS EN LOS PREMIOS OSCAR 2026
Steven Spielberg e invitada (Foto: REUTERS/Daniel Cole)
Sigourney Weaver (Foto: REUTERS / Caroline Brehman)
Javier Bardem (Foto: REUTERS/Daniel Cole)
Patricia Arquette (Foto: REUTERS/Aude Guerrucci)
Anne Hathaway (REUTERS-Daniel Cole)
Heidi Klum (REUTERS-Daniel Cole)
Robert Downey Jr. y Susan Downey (REUTERS-Aude Guerrucci)
Conan O'Brien y Liza Powel (REUTERS-Daniel Cole)
Kate Hudson y Goldie Hawn (REUTERS-Daniel Cole)
Michael B. Jordan (REUTERS-Daniel Cole)
Spike Lee y Tonya Lewis (REUTERS-Daniel Cole)
Pedro-Pascal (REUTERS-Daniel Cole)
Kirsten Dunst y Jesse Plemons (REUTERS-Carlos-Barria)
Jacob Elordi (REUTERS-Daniel Cole)
Nick Jonas y Priyanka Chopra (REUTERS-Daniel Cole)
Chase Infiniti (REUTERS-Daniel Cole)
Mia Goth (REUTERS-Caroline Brehman)
Timothee Chalamet (REUTERS-Carlos-Barria)
Elle Fanning (Foto: REUTERS-Caroline Brehman)
Demi Moore (Foto: REUTERS--Daniel Cole)
Kristen Wiig (Foto: REUTERS--Daniel Cole)
Megan Everett y Stellan Skarsgard (Foto: REUTERS--Daniel Cole)
Wagner Moura y Sandra Delgado (Foto: REUTERS-Caroline Brehman)
Ted Sarandos, CEO de Netflix, y Nicole Avant (Foto: REUTERS--Daniel Cole)
Giancarlo Esposito (Foto: REUTERS- Aude Guerrucci)
Kathy Bates (Foto: REUTERS--Daniel Cole)
Ginnifer Goodwin y Josh Dallas (Foto: REUTERS--Daniel Cole)
Daphne Zuniga (Foto: REUTERS- Caroline Brehman)
Bruna Marquezine (Foto: REUTERS-Aude Guerrucci)
Zoe Saldana (Foto: REUTERS--Daniel Cole)
Taylor Frankie Paul (Foto: REUTERS--Daniel Cole)
Inga Ibsdotter Lilleaas (Foto: REUTERS--Daniel Cole)
Sophia Bush (Foto: REUTERS--Aude Guerrucci)
Mikey Madison (Foto: REUTERS/Daniel Cole)
Chris Evans y Alba Baptista (Foto: REUTERS/Daniel Cole)
Paul Mescal (Foto: REUTERS/Daniel Cole)
Channing Tatum (REUTERS/Caroline Brehman)
Patricia Arquette (Foto: REUTERS/Aude Guerrucci)
Leé más: Oscars 2026: los 50 récords históricos que podrían romperse en la próxima ceremonia SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO
Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente
y seguí las instrucciones para activar las notificaciones. hacé clic aquí