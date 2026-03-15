La próxima edición de los premios de la Academia promete ser histórica. De cara a la 98ª ceremonia de los Oscars, distintos especialistas comenzaron a analizar qué récords podrían romperse en la gala y cuáles son las películas y artistas que tienen chances de marcar un antes y un después en Hollywood.

Uno de los datos más llamativos tiene que ver con Sinners (Pecadores), que ya hizo historia al conseguir 16 nominaciones, la mayor cantidad lograda por una película en un solo año. Si el film logra convertir varias de esas candidaturas en estatuillas, incluso podría superar el récord de 11 premios ganados en una misma noche, actualmente compartido por Ben-Hur, Titanic y El Señor de los Anillos: El retorno del Rey.

La historia de Sinners sigue a los hermanos gemelos Smoke y Stack Moore, interpretados ambos por Michael B. Jordan.

También One Battle After Another (Una batalla tras otra), con 13 nominaciones, aparece como una fuerte contendiente para alcanzar o romper esa marca, uno de los muchos datos que recopiló el sitio VegasInsider.com .

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En el rubro dirección también podría darse un hecho histórico. Ryan Coogler, nominado por Sinners, podría convertirse en el primer director negro en ganar el Oscar a Mejor Director. A su vez, Chloé Zhao, postulada por Hamnet, podría transformarse en la primera mujer en ganar dos veces en esa categoría, luego de haber triunfado en 2021 por Nomadland.

Las categorías de actuación también presentan posibles hitos. Sean Penn, nominado como actor de reparto por One Battle After Another, podría convertirse en apenas el cuarto actor en ganar tres Oscars interpretativos. Por su parte, Emma Stone, candidata por Bugonia, podría transformarse en la tercera actriz en obtener tres premios como Mejor Actriz, un logro que solo alcanzaron Katharine Hepburn y Frances McDormand.

Fotograma de Una batalla tras otra (One battle after another) (Foto: Warner Bros. Discovery)

Entre los récords vinculados a nacionalidades, también podría haber novedades importantes. Wagner Moura, nominado por The Secret Agent (O Agente Secreto), podría convertirse en el primer brasileño en ganar el Oscar a Mejor Actor. En tanto, Jessie Buckley podría ser la primera actriz irlandesa en ganar como protagonista, mientras que Renate Reinsve podría lograr lo mismo para Noruega.

La ceremonia de 2026, en definitiva, podría convertirse en una de las más recordadas de la historia reciente de Hollywood, no solo por las películas nominadas sino también por la posibilidad de que varias barreras históricas finalmente caigan en la noche más importante del cine.

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