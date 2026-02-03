MUBI anunció el estreno exclusivo en Argentina de Valor Sentimental, la aclamada película del nominado al Oscar y al BAFTA Joachim Trier (La peor persona del mundo, Oslo, 31 de agosto), que llegará a la plataforma el 13 de febrero de 2026.

La película, uno de los títulos más esperados del año, llega con un impresionante recorrido internacional. Sentimental Value tuvo su estreno mundial en el Festival de Cannes y acumuló un notable reconocimiento en la temporada de premios: ganó el Globo de Oro a Mejor Interpretación Masculina en un Papel Secundario para Stellan Skarsgård, además de competír con 7 nominaciones adicionales.

Su éxito también se consolidó en los Premios del Cine Europeo 2026, donde se consagró con 6 galardones, entre ellos Mejor Película Europea, Mejor Dirección (Joachim Trier), Mejor Guion, Mejor Actor (Stellan Skarsgård), Mejor Actriz (Renate Reinsve) y Mejor Composición Musical (Hania Rani).

Sentimental Value. Foto: MUBI

Considerada una emotiva exploración sobre la familia, la memoria y el poder transformador del arte, Valor Sentimental cuenta con un elenco de gran prestigio.

REPARTO DE VALOR SENTIMENTAL

Está protagonizada por la nominada al Oscar® y al BAFTA Renate Reinsve; el ganador del BAFTA y del Globo de Oro Stellan Skarsgård; la nominada al Oscar®, al Globo de Oro y al Emmy Elle Fanning; la revelación nominada al Oscar® y al BAFTA Inga Ibsdotter Lilleaas; y Anders Danielsen Lie, figura recurrente del cine de Trier.

TRAILER DE VALOR SENTIMENTAL

Video: MUBI

Con 9 nominaciones a los Premios Oscar 2026, incluidas Mejor Película y Mejor Dirección, y 8 nominaciones a los BAFTA 2026, Valor Sentimental se posiciona como uno de los lanzamientos cinematográficos más destacados del año.

A partir del 13 de febrero, el público argentino podrá disfrutarla exclusivamente en MUBI.