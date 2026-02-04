La cuenta regresiva ya empezó: los Premios Oscar 2026 prometen una gala inolvidable. La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood anunció que la ceremonia se realizará el domingo 15 de marzo en el emblemático Dolby Theatre de Los Ángeles.

Premios Oscar 2026: cómo y dónde ver en VIVO

En Latinoamérica, la transmisión estará a cargo de TNT (con traducción al español) y TNT Series (en idioma original), a partir de las 21 horas de Argentina.

En Estados Unidos, la encargada de llevar la fiesta a los hogares será la cadena ABC.

Conan O’Brien, el elegido para conducir la 98ª edición de los Oscar

Conan O´Brien en la conducción (Foto: Reuter)

Conan O’Brien será el conductor principal. El reconocido presentador estadounidense tomará el micrófono para guiar la noche más importante del cine, en una gala que promete shows musicales y la participación de artistas de renombre internacional.

Las películas y figuras que pisan fuerte en los Oscar 2026

Fotograma de Hamnet (Foto: Universal Pictures)

Entre las producciones que ya suenan fuerte en la previa, “Hamnet” de Universal Studios aparece como una de las grandes candidatas a Mejor Película. En la categoría de Mejor Actor Protagónico, el nombre de Timothée Chalamet vuelve a estar en boca de todos, mientras que la película “Bugonia” se metió en la pelea por Mejor Guion Adaptado.

Elio, la última película animada de Disney Pixar.

En el rubro de Mejor Película Animada, “Elio” de Pixar buscará quedarse con la estatuilla, y “F1: la película” de Warner Bros se destaca entre las nominadas a Mejor Edición.

Oscar Isaac en Frankenstein, el clásico de terror dirigido por Guillermo del Toro

Otro de los momentos que dará que hablar será la terna de Mejor Maquillaje y Peinado, donde Jacob Elordi impactó al público con su transformación en la criatura de “Frankenstein” para Netflix.