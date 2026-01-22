La cuenta regresiva para la gran noche del cine ya empezó. Este jueves 22 de enero, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood anunció las nominaciones a los Premios Oscar 2026, que se entregarán el próximo 15 de marzo con la conducción de Conan O’Brien.
Y la lista dejó a todos con la boca abierta: Sinners, dirigida por Ryan Coogler, rompió todos los récords y se convirtió en la película más nominada de la historia, con 16 candidaturas. Así, superó a clásicos como Titanic, La La Land y All About Eve, que hasta ahora ostentaban el récord con 14.
Pero no fue la única que dio que hablar. Una batalla tras otra, la nueva joya de Paul Thomas Anderson protagonizada por Leonardo DiCaprio, se metió en la pelea con 13 nominaciones y promete una noche de emociones fuertes.
LAS PELÍCULAS QUE LIDERAN LA CARRERA POR EL OSCAR
La competencia por el premio a Mejor Película está más reñida que nunca. Entre las diez elegidas aparecen títulos como Bugonia, F1, Frankenstein, Hamnet, Marty Supreme, Una batalla tras otra, The Secret Agent, Sentimental Value, Sinners y Train Dreams.
En la terna de Mejor Director, los nombres fuertes no faltan: Chloé Zhao (Hamnet), Josh Safdie (Marty Supreme), Paul Thomas Anderson (Una batalla tras otra), Joachim Treier (Sentimental Value) y Ryan Coogler (Sinners) buscarán quedarse con la estatuilla.
ACTUACIONES QUE PROMETEN ROBARSE LA GALA
Entre los actores y actrices, la competencia también está al rojo vivo. Leonardo DiCaprio vuelve a estar en el centro de la escena por su trabajo en Una batalla tras otra, mientras que Timothée Chalamet (Marty Supreme), Michael B. Jordan (Sinners), Wagner Moura (The Secret Agent) y Ethan Hawke (Blue Moon) completan la lista de nominados a Mejor Actor.
En el rubro femenino, Jessie Buckley (Hamnet), Rose Byrne (If I Had Legs I’d Kick You), Kate Hudson (Song Sung Blue), Renate Reinsve (Sentimental Value) y Emma Stone (Bugonia) se disputan el premio a Mejor Actriz.
LAS CATEGORÍAS TÉCNICAS Y LAS SORPRESAS DE LA EDICIÓN
El apartado técnico también tiene a “Sinners” como protagonista, con nominaciones en Mejor Guion Original, Mejor Sonido, Mejor Cinematografía, Mejor Diseño de Producción, Mejor Edición, Mejores Efectos Especiales y Mejor Banda de Sonido.
En Mejor Film Internacional, compiten The Secret Agent, Fue solo un accidente, Sentimental Value, Sirat y The Voice of Hind Rajab.
La animación también tendrá su momento con títulos como Arco, Elio, Kpop Demon Hunters, Zootopia 2 y Little Amélie or the Character of Rain.
TODAS LAS NOMINACIONES A LOS PREMIOS OSCAR 2026
Mejor película
- Bugonia
- F1
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- Una batalla tras otra
- The Secret Agent
- Sentimental Value
- Sinners
- Train Dreams
Mejor director
- Chloé Zhao (Hamnet)
- Josh Safdie (Marty Supreme)
- Paul Thomas Anderson (Una batalla tras otra)
- Joachim Treier (Sentimental Value)
- Ryan Coogler (Sinners)
Mejor actor
- Timothée Chalamet (Marty Supreme)
- Leonardo DiCaprio (Una batalla tras otra)
- Michael B. Jordan (Sinners)
- Wagner Moura (The Secret Agent)
- Ethan Hawke (Blue Moon)
Mejor actriz
- Jessie Buckley (Hamnet)
- Rose Byrne (If I Had Legs I’d Kick You)
- Kate Hudson (Song Sung Blue)
- Renate Reinsve (Sentimental Value)
- Emma Stone (Bugonia)
Mejor actriz de reparto
- Teyana Taylor (Una batalla tras otra)
- Amy Madigan (La hora de la desaparición)
- Wunmi Mosaku (Sinners)
- Inga Ibsdotter Lilleaas (Sentimental Value)
- Elle Fanning (Sentimental Value)
Mejor actor de reparto
- Stellan Skarsgård (Sentimental Value)
- Jacob Elordi (Frankenstein)
- Delroy Lindo (Sinners)
- Benicio Del Toro (Una batalla tras otra)
- Sean Penn (Una batalla tras otra)
Mejor film internacional
- The Secret Agent
- Fue solo un accidente
- Sentimental Value
- Sirat
- The Voice of Hind Rajab
Mejor película animada
- Arco
- Elio
- Kpop Demon Hunters
- Zootopia 2
- Little Amélie or the Character of Rain
Mejor guion original
- Sinners
- Marty Supreme
- Sentimental Value
- Blue Moon
- Fue solo un accidente
Mejor guion adaptado
- Hamnet
- Una batalla tras otra
- Train Dreams
- Bugonia
- Frankenstein
Mejor casting
- Hamnet
- Marty Supreme
- The Secret Agent
- Una batalla tras otra
- Sinners
Mejor sonido
- F1
- Frankenstein
- Sinners
- Sirat
- Una batalla tras otra
Mejor cinematografía
- Frankenstein
- Marty Supreme
- Sinners
- Train Dreams
- Una batalla tras otra
Mejor diseño de producción
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- Una batalla tras otra
- Sinners
Mejor banda de sonido
- Bugonia
- Frankenstein
- Hamnet
- Una batalla tras otra
- Sinners
Mejor vestuario
- Avatar: Fuego y cenizas
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- Sinners
Mejor edición
- F1
- Marty Supreme
- Una batalla tras otra
- Sentimental Value
- Sinners
Mejores efectos especiales
- Avatar: Fuego y cenizas
- F1
- Jurassic World: Rebirth
- The Lost Bus
- Sinners
Mejores efectos de maquillaje
- Frankenstein
- The Smashing Machine
- Sinners
- Kokuho
- The Ugly Stepsister
Mejor corto de ficción
- Butcher’s Stain
- A Friend of Dorothy
- The Singers
- Jane Austen’s Period Drama
- Two People Exchanging Saliva
Mejor corto animado
- Butterfly
- Forevergreen
- The Girl Who Cried Pearls
- Retirement Plan
- The Three Sisters
Mejor documental
- The Alabama Solution
- Come See Me in the Good Light
- Cutting Through Rocks
- Mr. Nobody Against Putin
- The Perfect Neighbor
Mejor canción original
- “Golden”, en KPop Demon Hunters, de EJAE y Mark Sonnenblick
- “Sweet Dreams of Joy”, en Viva Verdi!, de Nicholas Pike
- “I Lied to You”, en Sinners, de Raphael Saadiq y Ludwig Göransson
- “Dear Me”, en Diane Warren: Relentless, de Diane Warren
- “Train Dreams”, en Train Dreams, de Nick Cave y Bryce Dessner
