La cuenta regresiva para la gran noche del cine ya empezó. Este jueves 22 de enero, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood anunció las nominaciones a los Premios Oscar 2026, que se entregarán el próximo 15 de marzo con la conducción de Conan O’Brien.

Y la lista dejó a todos con la boca abierta: Sinners, dirigida por Ryan Coogler, rompió todos los récords y se convirtió en la película más nominada de la historia, con 16 candidaturas. Así, superó a clásicos como Titanic, La La Land y All About Eve, que hasta ahora ostentaban el récord con 14.

La historia sigue a los hermanos gemelos Smoke y Stack Moore, interpretados ambos por Michael B. Jordan.

Pero no fue la única que dio que hablar. Una batalla tras otra, la nueva joya de Paul Thomas Anderson protagonizada por Leonardo DiCaprio, se metió en la pelea con 13 nominaciones y promete una noche de emociones fuertes.

LAS PELÍCULAS QUE LIDERAN LA CARRERA POR EL OSCAR

La competencia por el premio a Mejor Película está más reñida que nunca. Entre las diez elegidas aparecen títulos como Bugonia, F1, Frankenstein, Hamnet, Marty Supreme, Una batalla tras otra, The Secret Agent, Sentimental Value, Sinners y Train Dreams.

Frankenstein, dirigido por Guillermo del Toro y con gran elenco.

En la terna de Mejor Director, los nombres fuertes no faltan: Chloé Zhao (Hamnet), Josh Safdie (Marty Supreme), Paul Thomas Anderson (Una batalla tras otra), Joachim Treier (Sentimental Value) y Ryan Coogler (Sinners) buscarán quedarse con la estatuilla.

ACTUACIONES QUE PROMETEN ROBARSE LA GALA

Entre los actores y actrices, la competencia también está al rojo vivo. Leonardo DiCaprio vuelve a estar en el centro de la escena por su trabajo en Una batalla tras otra, mientras que Timothée Chalamet (Marty Supreme), Michael B. Jordan (Sinners), Wagner Moura (The Secret Agent) y Ethan Hawke (Blue Moon) completan la lista de nominados a Mejor Actor.

En el rubro femenino, Jessie Buckley (Hamnet), Rose Byrne (If I Had Legs I’d Kick You), Kate Hudson (Song Sung Blue), Renate Reinsve (Sentimental Value) y Emma Stone (Bugonia) se disputan el premio a Mejor Actriz.

LAS CATEGORÍAS TÉCNICAS Y LAS SORPRESAS DE LA EDICIÓN

El apartado técnico también tiene a “Sinners” como protagonista, con nominaciones en Mejor Guion Original, Mejor Sonido, Mejor Cinematografía, Mejor Diseño de Producción, Mejor Edición, Mejores Efectos Especiales y Mejor Banda de Sonido.

En Mejor Film Internacional, compiten The Secret Agent, Fue solo un accidente, Sentimental Value, Sirat y The Voice of Hind Rajab.

La animación también tendrá su momento con títulos como Arco, Elio, Kpop Demon Hunters, Zootopia 2 y Little Amélie or the Character of Rain.

TODAS LAS NOMINACIONES A LOS PREMIOS OSCAR 2026

Mejor película

Bugonia

F1

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

Una batalla tras otra

The Secret Agent

Sentimental Value

Sinners

Train Dreams

Mejor director

Chloé Zhao ( Hamnet )

Josh Safdie ( Marty Supreme )

Paul Thomas Anderson ( Una batalla tras otra )

Joachim Treier ( Sentimental Value )

Ryan Coogler (Sinners)

Mejor actor

Timothée Chalamet ( Marty Supreme )

Leonardo DiCaprio ( Una batalla tras otra )

Michael B. Jordan ( Sinners )

Wagner Moura ( The Secret Agent )

Ethan Hawke (Blue Moon)

Mejor actriz

Jessie Buckley ( Hamnet )

Rose Byrne ( If I Had Legs I’d Kick You )

Kate Hudson ( Song Sung Blue )

Renate Reinsve ( Sentimental Value )

Emma Stone (Bugonia)

Mejor actriz de reparto

Teyana Taylor ( Una batalla tras otra )

Amy Madigan ( La hora de la desaparición )

Wunmi Mosaku ( Sinners )

Inga Ibsdotter Lilleaas ( Sentimental Value )

Elle Fanning (Sentimental Value)

Mejor actor de reparto

Stellan Skarsgård ( Sentimental Value )

Jacob Elordi ( Frankenstein )

Delroy Lindo ( Sinners )

Benicio Del Toro ( Una batalla tras otra )

Sean Penn (Una batalla tras otra)

Mejor film internacional

The Secret Agent

Fue solo un accidente

Sentimental Value

Sirat

The Voice of Hind Rajab

Mejor película animada

Arco

Elio

Kpop Demon Hunters

Zootopia 2

Little Amélie or the Character of Rain

Mejor guion original

Sinners

Marty Supreme

Sentimental Value

Blue Moon

Fue solo un accidente

Mejor guion adaptado

Hamnet

Una batalla tras otra

Train Dreams

Bugonia

Frankenstein

Mejor casting

Hamnet

Marty Supreme

The Secret Agent

Una batalla tras otra

Sinners

Mejor sonido

F1

Frankenstein

Sinners

Sirat

Una batalla tras otra

Mejor cinematografía

Frankenstein

Marty Supreme

Sinners

Train Dreams

Una batalla tras otra

Mejor diseño de producción

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

Una batalla tras otra

Sinners

Mejor banda de sonido

Bugonia

Frankenstein

Hamnet

Una batalla tras otra

Sinners

Mejor vestuario

Avatar: Fuego y cenizas

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

Sinners

Mejor edición

F1

Marty Supreme

Una batalla tras otra

Sentimental Value

Sinners

Mejores efectos especiales

Avatar: Fuego y cenizas

F1

Jurassic World: Rebirth

The Lost Bus

Sinners

Mejores efectos de maquillaje

Frankenstein

The Smashing Machine

Sinners

Kokuho

The Ugly Stepsister

Mejor corto de ficción

Butcher’s Stain

A Friend of Dorothy

The Singers

Jane Austen’s Period Drama

Two People Exchanging Saliva

Mejor corto animado

Butterfly

Forevergreen

The Girl Who Cried Pearls

Retirement Plan

The Three Sisters

Mejor documental

The Alabama Solution

Come See Me in the Good Light

Cutting Through Rocks

Mr. Nobody Against Putin

The Perfect Neighbor

Mejor canción original

“Golden”, en KPop Demon Hunters , de EJAE y Mark Sonnenblick

“Sweet Dreams of Joy”, en Viva Verdi! , de Nicholas Pike

“I Lied to You”, en Sinners , de Raphael Saadiq y Ludwig Göransson

“Dear Me”, en Diane Warren: Relentless , de Diane Warren

“Train Dreams”, en Train Dreams, de Nick Cave y Bryce Dessner

