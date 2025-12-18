La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas sorprendió al mundo del espectáculo con un anuncio que marca un antes y un después: los premios Oscar dejarán de transmitirse por televisión y pasarán a emitirse en vivo y gratis por YouTube a partir de 2029.

El histórico cambio pone fin a más de cinco décadas de transmisión ininterrumpida por la cadena ABC, que acompañó a la ceremonia desde 1976 y fue testigo de los años de mayor audiencia, como aquel récord de 55 millones de espectadores en 1998, cuando “Titanic” arrasó con 11 estatuillas.

“De este modo la edición número 100 de los Oscar, prevista para 2028, será la última que se verá por ABC. Desde la edición 101 YouTube será la plataforma exclusiva para ver la gala en todo el mundo, al menos hasta 2033″, informó la conductora.

La nueva edición de los Oscar (Foto: redes sociales).

Luego detalló que el convenio no solo incluye la transmisión principal de la entrega de premios, sino “también la previa de la alfombra roja, imágenes detrás de escena, el anuncio de nominaciones, los Governing Awards, el almuerzo de los nominados, los Students Academy Awards, las premiaciones científicas y técnicas, entrevistas exclusivas y contenidos educativos".

Todo estaría disponible en directo y sin costo para una audiencia potencial de más de dos mil millones de personas. La decisión buscaría ampliar el alcance cultural de la ceremonia y mantener el legado histórico de los premios, según destacó el director ejecutivo de la plataforma digital.

LOS PREMIOS OSCARS: SUPO SER EL MÁS VISTO DE LA TV Y AHORA APUESTA AL FUTURO DIGITAL

Durante décadas, los premios Oscar fue el evento televisivo más visto en Estados Unidos y un clásico para millones de espectadores en todo el mundo. Solo en el último año, la ceremonia generó cerca de 150 millones de dólares en ingresos para la Academia.

Ahora, la apuesta es llevar la celebración del cine a nuevas audiencias globales y mantener viva la pasión por el séptimo arte en la era digital. El tiempo dirá si este cambio revolucionario logra mantener el brillo y la masividad de la gala más famosa de Hollywood.

