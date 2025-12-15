Sarah, la hija de Barby Franco y Fernando Burlando, cumplió tres años este 15 de diciembre y lo celebró a lo grande. Como cada año, sus papás organizaron una fiesta espectacular en el Palacio Sans Souci, donde no faltó ningún detalle y los famosos se sumaron al festejo.
La temática elegida fue “La Sirenita”, y el salón se llenó de colores, muñecos y magia para que la nena viviera un día inolvidable. La familia posó feliz y divertida para las cámaras, mostrando la complicidad y el amor que los une.
Entre los invitados más destacados estuvieron Pampita junto a su hija Anita García Moritán, que se mostró fascinada con los personajes inspirados en la película. También dijeron presente Flavio Mendoza con su hijo Dionisio, Cande Ruggeri y su hija Vita, Martín Insaurralde con Chloe, y la pareja de Sol Pérez y Guido Mazzoni junto a su pequeño Marco.
A pesar del susto, Sarah pudo disfrutar de su fiesta rodeada de amigos, familiares y muchas figuras del espectáculo. El cumpleaños número tres de la hija de Barby Franco y Fernando Burlando fue, sin dudas, una celebración inolvidable.
LAS FOTOS DE LOS FAMOSOS QUE FESTEJARON EL CUMPLEAÑOS DE SARAH, LA HIJA DE FERNANDO BURLANDO Y BARBY FRANCO
