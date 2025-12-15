Sarah, la hija de Barby Franco y Fernando Burlando, cumplió tres años este 15 de diciembre y lo celebró a lo grande. Como cada año, sus papás organizaron una fiesta espectacular en el Palacio Sans Souci, donde no faltó ningún detalle y los famosos se sumaron al festejo.

La temática elegida fue “La Sirenita”, y el salón se llenó de colores, muñecos y magia para que la nena viviera un día inolvidable. La familia posó feliz y divertida para las cámaras, mostrando la complicidad y el amor que los une.

Entre los invitados más destacados estuvieron Pampita junto a su hija Anita García Moritán, que se mostró fascinada con los personajes inspirados en la película. También dijeron presente Flavio Mendoza con su hijo Dionisio, Cande Ruggeri y su hija Vita, Martín Insaurralde con Chloe, y la pareja de Sol Pérez y Guido Mazzoni junto a su pequeño Marco.

A pesar del susto, Sarah pudo disfrutar de su fiesta rodeada de amigos, familiares y muchas figuras del espectáculo. El cumpleaños número tres de la hija de Barby Franco y Fernando Burlando fue, sin dudas, una celebración inolvidable.

Leé más:

Sarah Burlando debutó en la Calle Corrientes: el video de su presentación teatral

LAS FOTOS DE LOS FAMOSOS QUE FESTEJARON EL CUMPLEAÑOS DE SARAH, LA HIJA DE FERNANDO BURLANDO Y BARBY FRANCO

Gabriel Alfaro y Diego Schiro con su hijo Gauthier (Foto: Movilpress)

Falvio y Dionisio Mendoza (Foto: Movilpress)

Cande Ruggeri y su hija Vita (Foto: Movilpress)

Sol Pérez, Guido Mazzoni y su hijo Marco (Foto: Movilpress)

Martín Insaurralde y su hija Chloé (Foto: Movilpress)

Anita García Moritán (Foto: Movilpress)

Anita García Moritán (Foto: Movilpress)

Anita García Moritán (Foto: Movilpress)

Carolina "Pampita" Ardohaín, su hermano Guillermo y su novia Malena Zermoglio junto a Anita (Foto: Movilpress)

Carolina "Pampita" Ardohaín, su hermano Guillermo y su novia Malena Zermoglio junto a Anita (Foto: Movilpress)

Guillermo Ardohaín y su novia Malena Zermoglio (Foto: Movilpress)

Luciana Salazar (Foto: Movilpress)

Matilda Salazar (Foto: Movilpress)

Fernando y Sarah Burlando y Barby Franco (Foto: Movilpress)

Fernando y Sarah Burlando, Barby Franco y María Lidia Basaldúa, la mamá del letrado (Foto: Movilpress)

Fernando y Sarah Burlando y Barby Franco (Foto: Movilpress)

Barby Franco (Foto: Movilpress)

La decoración temática del cumpleaños de Sarah Burlando estuvo inpirada en "La Sirenita" (Foto: Movilpress)

Leé más:

Barby Franco analizó el pelo de Sarah Burlando y lo que encontró sorprendió: “Tiene una…”

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.