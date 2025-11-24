La pequeña Sarah Burlando se convirtió en protagonista absoluta de las redes luego de que Barby Franco compartiera las imágenes de su fiesta de egreso de Sala de 2.

En una jornada al aire libre, rodeada de juegos, inflables y decoración festiva, la niña lució un look tan adorable como pensado para acompañar cada momento del evento. Su conjunto, que combinó birrete, vestido y remera personalizada, se volvió uno de los temas más comentados entre los seguidores de la familia.

El look de Sarah Burlando destacó por su equilibrio entre lo académico y lo infantil. La hija del abogado y la modelo eligió un vestido blanco con estampado floral en tonos suaves, mangas cortas y cuello cerrado, que complementó con medias y zapatos blancos. Todo acompañado por un peinado recogido con dos moñitos, un detalle que reforzó la estética delicada de la jornada.

Sarah Burlando: el look académico e infantil que eligió para despedir el jardín.

LOS DETALLES DEL LOOK

A lo largo de la celebración, la pequeña sumó una remera personalizada con su nombre, un recurso que se repitió entre varios de los egresados y que aportó identidad y espíritu escolar al festejo. El toque más simbólico llegó con el birrete, que Sarah lució en distintos momentos y que protagonizó algunos de los videos más tiernos compartidos por Barby Franco.

Entre esas publicaciones, uno de los clips más emotivos mostró a Sarah junto a su papá, Fernando Burlando, realizando el clásico lanzamiento del birrete al aire. “Egresada Sala de 2”, escribió Barby, emocionada por el cierre de esta etapa.

La fiesta, pensada para el disfrute de los niños, incluyó música, actividades y un entorno verde que permitió que los chicos jugaran y compartieran con sus familias. Y en ese escenario, el look de Sarah Burlando acompañó cada instante: cómodo, festivo y con guiños académicos que simbolizaron perfectamente su primera despedida escolar.