Barby Franco mostró su costado más firme como mamá al responder una crítica sobre su hija Sarah, fruto de su relación con Fernando Burlando.
Durante una ronda de preguntas en sus historias de Instagram, un seguidor le consultó: “¿El chupete hasta cuándo?”.
Lejos de dejar pasar el comentario, la modelo reaccionó con enojo y defendió con contundencia a su hija, que nació en diciembre de 2022 y tiene casi tres años: “Dejen a mi hija en paz con su tete. Lo va a dejar el día que ella quiera”.
Con su estilo espontáneo y directo, Barby dejó en claro que no piensa permitir comentarios o juicios sobre su manera de criar a su hija.
