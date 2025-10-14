La polémica volvió a encenderse en la farándula después de que Mariana Brey revelara que Fernando Burlando llegó a pedirle casamiento cuando eran pareja. La confesión, lejos de pasar desapercibida, desató la furia de Barby Franco, actual pareja de Burlando, que no dudó en responderle con todo en las redes sociales.

Todo comenzó este lunes 13 de octubre, cuando Brey debutó como panelista en el stream Ángel Responde y, sin filtro, volvió a hablar de su historia con Burlando. La periodista no solo recordó el vínculo, sino que sorprendió al contar que el letrado le hizo la gran propuesta.

El singular guiño buena onda de Barby Franco a Mariana Brey, tras su enojo por Burlando: Te extrañé, ¡pero el otro día!

“Le tengo mucho aprecio y admiración como profesional y como persona”, aseguró Brey, dejando en claro que la relación terminó en buenos términos. “Igual, le tengo mucho respeto a Barby Franco”, agregó, intentando poner paños fríos a una hipotética situación que finalmente se concretó.

LA FURIA DE BARBY FRANCO CUANDO MARIANA BREY CONFESÓ LA PROPUESTA MATRIMONIAL DE BURLANDO

Sin embargo, para Barby Franco, la anécdota estuvo lejos de ser inofensiva. Apenas vio el posteo del programa en redes, la modelo explotó y le dedicó un mensaje directo a Brey: “Suelte señora. Ya está. Hay una bebé… respete un poco”, escribió, visiblemente molesta por la exposición de detalles del pasado.

La historia entre Mariana Brey y Fernando Burlando salió a la luz hace un tiempo, cuando ella se animó a blanquear el romance en televisión. El dato sorprendió ya que hasta ese momento nadie sabía nada acerca de la misma, pero desde entonces, cada vez que el tema vuelve a aparecer, la tensión entre Brey y Barby Franco se hace sentir.

Para Brey, contar la anécdota no tiene nada de malo y asegura que guarda un sincero cariño por Burlando. Pero para Barby, revivir esos recuerdos es innecesario y solo genera malestar. El ida y vuelta entre ambas sigue sumando capítulos y, por lo visto, la paz está lejos de llegar.

