En medio de una nota que dio a Intrusos (el programa que conduce Flor de la Ve por América), Barby Franco no ocultó su enojo después de que Mirtha Legrand le recordara a su pareja, Fernando Burlando, su romance con Mariana Brey.

“La periodista y la señora un poco desubicadas”, lanzó Barby, al ahondar en la entrevista que la conductora de La Noche de Mirtha, el programa que conduce por eltrece, le hizo al letrado en junio pasado, quien fue pareja de la panelista de Socios del Espectáculo.

Foto: Captura (América)

“Ponete un poquito del lado mío, con una bebé… no. Él reubicado, recaballero, pero la señora y la periodista, no”, agregó la mamá de Sarah, fruto de su relación con Burlando, sin vueltas. Y siguió, firme con su postura: “Al pedo, ya está. No hablé con Fernando, hoy en día priorizamos mucho la familia, ya está, boludeces no”.

“En otra situación capaz que sí me hubiera subido al tren, pero hoy en día está Sarita y hay que priorizar otras cosas. Pero en ese momento, me tuve que contener la lengua, los dedos, las ganas, pero no”, cerró Barby, entre risas.

Barby Franco: “Ponete un poquito del lado mío, con una bebé… no. Él reubicado, recaballero, pero la señora y la periodista, no”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

BARBY FRANCO REVELÓ POR QUÉ NO FUERON CON FERNANDO BURLANDO AL CASAMIENTO DE JÉSICA CIRIO

Tras varios años al frente de La peña de Morfi, Jésica Cirio le dijo adiós al programa el año pasado y en su lugar entró Barby Franco, lo que habría generado ciertas fricciones entre ambas que se tradujo en que ni la mamá de Sarah ni Fernando Burlando estuvieran invitados al casamiento con Elías Piccirillo.

En diálogo con Implacables, Barby confirmó que con Cirio están “distanciadas”. “Lo que ella dijo y yo también es que estamos distanciadas. Nada, un tiempito de... ya veremos. Yo creo que el tiempo cura todo, sana todo, así que... Yo a ella la amo, la respeto. Siempre va a estar en mi corazón”, señaló Barby.

Jesica Cirio explicó cómo Elías Piccirillo hizo su fortuna (Foto: prensa)

Asimismo, Barby contó que conoció a Piccirillo y que le pareció “un amor, divino”. “A ella la vi contenta. Se la veía como emocionada. Lo vi todo por redes, pero estaba diosa con el vestido”, cerró la pareja de Fernando Burlando.